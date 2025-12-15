شروع داغ نیمفصل دوم بسکتبال با نبرد استقلال و کاله
هفته نخست نیمفصل دوم لیگ برتر بسکتبال ایران با تقابل حساس استقلال صدرنشین و کاله آمل آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، هفته اول نیمفصل دوم لیگ برتر بسکتبال ایران با یک سکانس جذاب و تمامعیار شروع میشود؛ جایی که استقلال و کاله آمل، دو مدعی جدی قهرمانی در نبردی حیثیتی و سرنوشتساز مقابل هم قرار میگیرند.
استقلالِ مهران شاهینطبع تا اینجای فصل، بینقص و مقتدر ظاهر شده است. آبیپوشان پایتخت در نیمفصل اول با ثبت ۱۰ برد از ۱۰ بازی، رکورد کمنظیر شکست ناپذیری را بهجا گذاشتند و با ۲۰ امتیاز، صدر جدول را به تسخیر خود درآوردند. تیمی که با اتکا به ساختار منسجم، جوانان باانگیزه و ستارههایی باتجربه مثل ارسلان کاظمی و نوید رضاییفر، نشان داده برای بردن فقط به اسمها متکی نیست.
استقلالیها خوب میدانند که با توجه به تعقیب جدی شهرداری گرگان ۱۹ امتیازی، کوچکترین لغزش میتواند صدرنشینیشان را به خطر بیندازد؛ بنابراین این بازی برای آنها چیزی فراتر از یک مسابقه معمولی است و قطعاً به دنبال این هستند تا مثل اولین بازی این فصل که در آمل کاله را شکست دادند این بار در خانه خود و مقابل هوادارانشان این برد را تکرار کنند.
در آن سوی میدان هم کاله آمل قرار دارد؛ تیمی که شروعی پرنوسان در نیمفصل اول داشت اما هرچه جلوتر رفت، به ثبات و انسجام بهتری رسید. آملیها حالا با روحیهای متفاوت پا به این میدان میگذارند؛ هم برای انتقام شکست بازی رفت و هم برای جدا شدن از رده سوم جدول و نزدیکتر شدن به کورس قهرمانی. برگ برنده اصلی کاله، حضور بازیکنان خارجی تأثیرگذار است؛ موضوعی که میتواند کفه ترازو را در لحظات حساس به سود آنها سنگین کند.
در حالی که استقلال هنوز از جذب بازیکن خارجی بهرهای نبرده، اما یک انتقال بزرگ همه نگاهها را به سمت این تیم چرخانده است؛ رونمایی از حامد حدادی، ستاره ۲۱۸ سانتیمتری و اسطوره بسکتبال ایران. حضور حدادی در ترکیب استقلال، نهتنها یک بمب نقلوانتقالاتی به حساب میآید، بلکه باعث میشود تا رقبا با شنیدن نام استقلال بیش از پیش لرزه بر اندامشان بیفتد. اضافه شدن حدادی به تیمی که قبل از این هم شکستناپذیر نشان داده، میتواند معادلات لیگ را بهطور جدی تغییر دهد و قطعاً اگر آبیپوشان در ادامه موفق به جذب بازیکنان خارجی هم شوند دیگر نمیشود این تیم را مهار کرد.
اما جذابیتهای هفته اول نیمفصل دوم فقط به این بازی ختم نمیشود. در یکی دیگر از دیدارهای مهم، طبیعت به مصاف گلنور اصفهان خواهد رفت. شاگردان آرزومندی که چند روز پیش در بازی معوقه نیمفصل اول مقابل استقلال شکست خوردند، حالا به دنبال جبران و شروعی قدرتمند در نیمفصل دوم هستند. آنها نمیخواهند اجازه دهند شکست قبلی، روی روند تیم در ادامه فصل سایه بیندازد و برای حفظ امتیازاتشان امروز در پی پیروزی خواهند بود.
همچنین در دیگر دیدارها، پترونوین ماهشهر مقابل رعد پدافند اصفهان صفآرایی میکند و پاس کردستان به مصاف مهگل البرز خواهد رفت؛ مسابقاتی که هرچند شاید زیر سایه بازی بزرگ استقلال و کاله قرار بگیرند، اما بدون تردید در تعیین جایگاه تیمها در جدول تأثیرگذار خواهند بود.
هفتهای که با چنین تقابلهایی شروع میشود، نوید یک نیمفصل دوم داغ، پرهیجان و غیرقابل پیشبینی را میدهد؛ جایی که هر امتیاز، بهای سنگینی دارد و هیچ تیمی حاشیه امن نخواهد داشت.