وضعیت نیمکت تیم های لیگ برتر: خطر در فاصله 180 دقیقه برای برکناری

به گزارش ایلنا، نیمکت لرزان تیم‌های لیگ برتری؛ این کابوس وحشتناکی برای مردان شماره یک نیمکت مربیان محسوب می‌شود که همیشه و در هر لحظه امکان مواجهه سرمربیان تیم‌ها به خصوص تیم‌های نامدار با آن کابوس وجود دارد. تغییرات گسترده در نیمکت مربیان جدا از اینکه می‌تواند یک شوک مثبت باشد، منجربه تغییر تاکتیکی تیم‌ها می‌شود تا به شرایط خود سروسامان دهند. لیگ برتر همه ساله شاهد تغییرات زیادی روی نیمکت مربیان بوده است و امسال هم از ابتدای لیگ تا به اینجا تغییراتی در نیمکت تیم‌ها ایجاد شده است.

سال گذشته و در پایان هفته سیزدهم مسابقات لیگ بیست و چهارم 7 تیم شاهد جابه‌جایی مربیان بودند که البته یکی از این تغییرات در پایان نیم‌فصل اتفاق افتاد که با محاسبه آن می‌توان گفت که 8 تیم با تغییر سرمربی مواجه بودند. تغییر سرمربی در 8 تیم از 16تیم حاضر در جدول مسابقات لیگ برتر اتفاق خوشایندی نیست و می‌توان گفت که بیشتر تیم‌های لیگ برتری تا پایان نیم‌فصل لیگ بیست و چهارم درگیر تغییرات گسترده در نیمکت مربیان بودند.

رکوردشکنی تغییرات در نیم‌فصل لیگ بیست و چهارم

پرسپولیسی‌ها فصل بیست و چهارم را با گاریدو آغاز کرد اما پس از گذشت سیزده هفته و درحالی که هنوز تیم‌شان در کورس قهرمانی بود و در لیگ نخبگان هم شانس صعود داشت این مربی را برکنار کردند و به‌جای او کریم باقری را به‌صورت موقت روی نیمکت خود نشاندند تا به‌عنوان سرمربی موقت کار کند.

تغییر سرمربی در پرسپولیس درحالی صورت گرفت که از زمان ورود برانکو به ایران و آغاز دوران درخشان این تیم، سرخ‌ها از سال 1394 تا ابتدای فصل گذشته تنها چهار مربی روی نیمکت خود دیده بودند. یعنی در 8فصل پرسپولیس با دو سرمربی کارش را پیش برده بود که نتیجه این ثبات، قهرمانی‌های متوالی این باشگاه در فصول گذشته بود. مدیران استقلال هم که جواد نکونام را به‌عنوان سرمربی حفظ کرده بودند هنوز به نیم‌فصل نرسیده به‌علت نتایج ضعیف جواد را کنار گذاشته و موسیمانه اهل آفریقای جنوبی را آوردند تا شاید این مربی آفریقایی بتواند آرزوهای هواداران استقلالی را برآورده کند که البته این اتفاق نیفتاد و موسیمانه هم ثباتی روی نیمکت آبی‌ها نداشت.

سومین تغییر روی نیمکت‌ها در ضلع سوم مدعیان قهرمانی لیگ یعنی سپاهان رقم‌ خورد و ژوزه مورایس از سمت خود استعفا داد و به‌جای او کارترون از کشور فرانسه توسط مدیران این باشگاه جذب شد. بجز تیم‌های مدعی سنتی کسب عنوان قهرمانی که بیش از همه تیم‌ها انتظار می‌رود ثبات داشته باشند 5 تیم‌ لیگ برتری هم شرایط مشابهی داشتند و تغییراتی روی نیمکت‌های این تیم‌ها شاهد بودیم. در این بین جابه‌جایی‌های رضا مهاجری و سعید دقیقی و مازیار زارع بین تیم‌های خیبر، ملوان و شمس‌آذر در فصل گذشته در نوع خود جالب بود.

جدایی هاشمیان و خطیبی از لیگ برتر

در این بین مسابقات لیگ بیست و پنجم در حالی به هفته‌های پایانی نیم‌فصل رسیده که تاکنون در 2 تیم شاهد تغییر سرمربی بودیم. پرسپولیس که کار خود را با وحید هاشمیان آغاز کرده بود، در ادامه با نتایج نه‌چندان خوب، این مهاجم سابق تیم ملی را کنار گذاشت و اوسمار ویرا را به‌عنوان مرد شماره یک نیمکت تیمش معرفی کرد.

اوسمار که در فصول گذشته به‌عنوان دستیار یحیی گل‌محمدی به پرسپولیس آمده بود با جدایی یحیی گل‌محمدی توانست قرمزها را به قهرمانی برساند و این کارنامه موفق او باعث شد تا پرسپولیس مجدداً خواهان حضور این مرد برزیلی در پرسپولیس باشد که البته تا به اینجا عملکرد او با پرسپولیس مطلوب بود. در سوی دیگر رسول خطیبی دیگر مربی لیگ برتری بود که در ابتدای فصل کار خود را با مس رفسنجان آغاز کرد اما نتایج ضعیف او با مسی‌ها باعث شد تا خطیبی برکنار شود و مجتبی جباری به مس رفسنجان بیاید.

ثبات مربیان نسبت به فصل گذشته

فصل بیست و چهارم یکی از فصولی بود که تغییرات زیادی در نیمکت تیم‌ها به‌وجود آمد تا جایی که در پایان نیم‌فصل اول مسابقات 8 تغییر روی نیمکت تیم‌ها ایجاد شد که این آمار در تاریخ مسابقات لیگ برتر کشورمان بی‌سابقه بود اما با نگاه به آمار فصل جاری می‌توان گفت که در پایان هفته سیزدهم مسابقات تنها دو تیم با تغییر سرمربی مواجه شده‌اند که این آمار خوبی از ثبات مربیان در نیمکت تیم‌های لیگ برتری است و در واقع می‌توان گفت که تیم‌های لیگ برتری از این وضعیت قرمز خارج شده‌اند و به ثبات بیشتری رسیده‌اند.

