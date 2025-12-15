برنامه ویژه خط حمله تیم ملی ایران در جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران در جام جهانی باید برابر بلژیک، مصر و نیوزلند قرار گیرد و مهمترین امید آنها برای صعود به فاز تهاجمی و خصوصا مهاجمان دوخته است. در ادامه نگاهی خواهیم انداخت به وضعیت خط تهاجمی تیم ملی و نفرات موجود:

سردار آزمون وابسته به آمادگی

گزینه ایده‌آل امیر قلعه‌نویی در خط حمله تیم ملی با توجه به عملکرد در مقدماتی، سردار آزمون خواهد بود. با این حال مصدومیت‌های متعدد آزمون و عدم آمادگی جسمانی او در این فصل که با دو آسیب‌دیدگی سنگین همراه شده، باعث شده تا حضور او در جام جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. اگر آزمون برای اردوی ماه فروردین آماده باشد، قطعا او انتخاب اول قلعه‌نویی برای حضور در ترکیب تیم ملی خواهد بود اما مهاجم گلزن سال‌های اخیر تیم ملی کار سختی برای بازیابی کیفیت خود در ماه‌های پیش رو خواهد داشت.

مهدی طارمی در انتظار صدور روادید

مهدی طارمی یکی دیگر از مهاجمان تیم ملی است که نمی‌توان حضورش در سومین جام جهانی متوالی را کتمان کرد اما با توجه به شایعاتی که در خصوص مشکلات صدور روادید برای برخی بازیکنان تیم ملی منتشر شده، این موضوع شاید روی لیست تیم ملی و حضور طارمی در جام جهانی اثرگذار باشد. هرچند که مهدی تاج اعلام کرده که برای بازیکنانی که احتمال رد شدن درخواست ویزای آن‌ها وجود دارد، جایگزین‌هایی در نظر گرفته شده است.

کار سخت مغانلو و اللهیار

شهریار مغانلو و اللهیار صیادمنش بازیکنانی بودند که با وجود حضور در اردوهای اخیر تیم ملی ایران، نتوانستند نظر مثبت قلعه‌نویی را برای تداوم حضور در ترکیب تیم ملی جلب کنند و به نظر، این بازیکنان با حضور دنیس اکرت در اردوی ماه فروردین، فرصتی برای حضور در جام جهانی نخواهند داشت. هرچند که تغییر در فرم این بازیکنان برای نیم‌فصل دوم و شرایط متفاوت در ادامه فصل، می‌تواند تفکرات قلعه‌نویی برای حضور بازیکنان خط حمله در تیم ملی را دچار تغییر کند. با این وجود تمایل ویژه قلعه‌نویی به حضور دنیس اکرت در تیم ملی ایران، نشان می‌دهد که او از جایگزینان پیشین طارمی و آزمون راضی نبوده و حضور بازیکنانی چون صیادمنش و مغانلو برای جام جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

علی علیپور؛ نیمکت‌نشین ایده‌آل

علی علیپور که هیچگاه به دلیل ترافیک بالا در خط حمله تیم ملی نتوانسته بود به بازیکنی ثابت در ترکیب تیم تبدیل شود، در اردوهای اخیر عملکرد نسبتا بهتری داشت و توانست در بازی با ازبکستان با حرکت به موقع خود، موجب اخراج بازیکن حریف شود. احتمالا علیپور در صورت آمادگی، در لیست تیم ملی ایران برای جام جهانی حاضر خواهد بود اما بعید است قلعه‌نویی به او به عنوان بازیکن ثابت در جام جهانی فرصت بازی بدهد.

امیرحسین حسین‌زاده لیگ برتری معتمد

آقای گل فصل گذشته لیگ ایران با توجه به عملکرد خوب در کافا و گلزنی مقابل روسیه و تانزانیا، احتمالا تنها بازیکن فعلی بین مهاجمان لیگ برتر است که در صورت آمادگی و شرایط مناسب در نیم‌فصل دوم، جایگاه ثابتی در فهرست مهاجمان تیم ملی ایران خواهد داشت. با این حال حضور دنیس اکرت در فهرست تیم ملی، رقابت در خط حمله برای بلیت سفر به آمریکا را پیچیده‌تر خواهد کرد.

