رئال سخت برد و ژابی آلونسو ماندگار شد

تیم فوتبال رئال مادرید در خانه آلاوس به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال رئال مادرید در ادامه بازی‌های هفته شانزدهم لالیگای اسپانیا و از ساعت 23:30 شب گذشته (یکشنبه) میهمان آلاوس در دیداری خارج از خانه بود و موفق شد میزبان خود را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد.

در این بازی؛ ابتدا رئالی‌ها با گل دقیقه 24 کیلیان امباپه پیش افتادند اما در ادامه و دقیقه 70 آلاوسی‌ها کار را به تساوی کشاندند تا زیر پای آلونسو لغزنده‌تر از همیشه شود اما خب ناجی این مربی پرنوسان چه کسی بود؟ بله، رودریگو که از ابتدای حضور آلونسو فرصت چندانی برای بازی پیدا نمی‌کرد و اخیرا مورد توجه مربی اسپانیایی قرار گرفته، موفق شد در دقیقه 76 گل برتری و نجات‌بخش برای آلونسو را وارد دروازه حریف کند.

در جدول رده‌بندی لالیگا؛ بارسلونا با 43 امتیاز صدرنشین است، رئال 39 امتیازی در رده دوم قرار دارد و اتلتیکومادرید نیز با 35 امتیاز در رده سوم ایستاده است.

 

