خبرگزاری کار ایران
English العربیه
ترکیب احتمالی استقلال برابر خیبر

استقلال در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران، در دیداری حساس باید در خرم‌آباد به مصاف خیبر برود.

به گزارش ایلنا، استقلالِ ریکاردو ساپینتو در هفته‌های گذشته نتوانسته انتظارات را به‌طور کامل برآورده کند و تساوی‌های متوالی برابر پرسپولیس و ملوان، این تیم را از صدر جدول دور کرده است. آبی‌های تهران حالا امیدوارند با کسب سه امتیاز دیدار برابر خیبر خرم‌آباد، دوباره به مسیر پیروزی بازگردند.

خیبر، به‌ویژه در بازی‌های خانگی، تیمی سرسخت نشان داده و میزبانی در خرم‌آباد کار استقلال را دشوارتر می‌کند. به همین دلیل ساپینتو قصد دارد با ترکیبی نزدیک به ایده‌آل، تیمش را روانه زمین کند.

در خط دروازه، آنتونیو آدان با توجه به عملکرد مطمئنش در مسابقات اخیر، گزینه نخست سرمربی پرتغالی محسوب می‌شود و جلوتر از حبیب فرعباسی قرار دارد. در سمت راست خط دفاعی، صالح حردانی انتخاب اصلی است و رامین رضاییان جایی در ترکیب ابتدایی نخواهد داشت. در قلب خط دفاع، رستم آشورماتوف حضور قطعی دارد و در کنار او، با توجه به مصدومیت سامان فلاح، شانس بازگشت روزبه چشمی به ترکیب اصلی افزایش یافته است؛ هرچند احتمال دارد ساپینتو بار دیگر به عارف غلامی اعتماد کند. حسین گودرزی نیز گزینه ثابت سمت چپ دفاع استقلال به شمار می‌رود.

در خط میانی، با توجه به خروج دیدیه اندونگ از ایران برای همراهی تیم ملی گابن، احتمالاً روزبه چشمی نقش جانشین او را ایفا خواهد کرد. امیرمحمد رزاقی‌نیا، علیرضا کوشکی و دیگر بازیکنان جوان استقلال نیز در برنامه‌های تاکتیکی ساپینتو برای این مسابقه جایگاه ویژه‌ای دارند.

در خط حمله، حضور بازیکنانی چون آسانی، مونیر و سعید سحرخیزان پیش‌بینی می‌شود تا استقلال با ترکیبی تهاجمی به مصاف میزبان خود برود.

بر این اساس، ترکیب احتمالی استقلال مقابل خیبر خرم‌آباد به شرح زیر است:

آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، عارف غلامی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، قلی‌زاده، علیرضا کوشکی، آسانی، مونیر و سعید سحرخیزان

