طارمی مدافع آریس را اخراج کرد
برتری عددی آریس در دربی مقابل المپیاکوس دوام چندانی نداشت و پس از خطای نوح فادیگا روی مهدی طارمی، این تیم نیز ۱۰ نفره به بازی ادامه داد.
به گزارش ایلنا، در جریان دربی آریس و المپیاکوس، برتری عددی تیم میزبان خیلی زود از بین رفت و شرایط بازی به تساوی نفرات کشیده شد. آریس که پس از اخراج یکی از بازیکنان المپیاکوس با یک بازیکن بیشتر به میدان ادامه میداد، در دقیقه ۶۱ یکی از مهرههای خود را از دست داد.
پیش از این و در دقیقه ۵۱، دنی گارسیا بهدلیل تکل خطرناک روی کارلس پرز دومین کارت زرد خود را دریافت کرد و از زمین اخراج شد تا المپیاکوس ۱۰ نفره شود. با این حال، این وضعیت تنها ۱۰ دقیقه دوام داشت.
در دقیقه ۶۱، نوح فادیگا در حالی که مهدی طارمی در موقعیت تکبهتک با یورگوس آتاناسیادیس، دروازهبان آریس، قرار داشت، با تکلی شدید مهاجم ایرانی را در خارج از محوطه جریمه سرنگون کرد. داور مسابقه در ابتدا واکنشی به این صحنه نشان نداد، اما با دخالت کمکداور ویدئویی، برای بازبینی صحنه کنار زمین فراخوانده شد.
پس از بررسی تصاویر VAR، داور تصمیم خود را تغییر داد و علاوه بر اعلام ضربه ایستگاهی به سود المپیاکوس، نوح فادیگا را با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج کرد تا آریس نیز ۱۰ نفره شود و دربی با شرایط برابر از نظر تعداد بازیکن ادامه پیدا کند.