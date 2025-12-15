حضور در کلانتری دو بازیکن سپاهان به دلیل پرسپولیس!

به گزارش ایلنا، حضور اعضای سپاهان در فرودگاه اهواز با حواشی عجیبی همراه شد و در نهایت منجر به حضور دانشگر و زکی‌پور در کلانتری شد.

گفته می‌شود در فرودگاه شخصی که ظاهراً هوادار پرسپولیس بوده، با دیدن بازیکنان سپاهان، جملاتی را به زبان آورده که باعث خشم و عصبانیت برخی بازیکنان تیم از جمله میلاد زکی‌پور و محمد دانشگر شده است و در نهایت نیز باعث درگیری میان طرفین شده است.

گفته می‌شود که این درگیری‌ها باعث حضور بازیکنان سپاهان در کلانتری نیز شده است.

انتهای پیام/