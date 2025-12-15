حضور در کلانتری دو بازیکن سپاهان به دلیل پرسپولیس!
دو بازیکن سرشناس سپاهان بعد از درگیری لفظی با یک هوادار پرسپولیسی در فرودگاه کارشان به کلانتری کشیده شد.
به گزارش ایلنا، حضور اعضای سپاهان در فرودگاه اهواز با حواشی عجیبی همراه شد و در نهایت منجر به حضور دانشگر و زکیپور در کلانتری شد.
گفته میشود در فرودگاه شخصی که ظاهراً هوادار پرسپولیس بوده، با دیدن بازیکنان سپاهان، جملاتی را به زبان آورده که باعث خشم و عصبانیت برخی بازیکنان تیم از جمله میلاد زکیپور و محمد دانشگر شده است و در نهایت نیز باعث درگیری میان طرفین شده است.
گفته میشود که این درگیریها باعث حضور بازیکنان سپاهان در کلانتری نیز شده است.