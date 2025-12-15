لائوتارو: هدف اینتر فقط قهرمانی است
کاپیتان اینتر پس از پیروزی مقابل جنوا و صعود نراتزوری به صدر جدول سریآ تأکید کرد تمرکز تیمش فقط روی کار، پیشرفت و رسیدن به قهرمانی در فصل ۲۰۲۶–۲۰۲۵ است.
به گزارش ایلنا، لائوتارو مارتینز پس از برد ارزشمند اینتر برابر جنوا، درباره شرایط تیمش صحبت کرد و پیام روشنی به همتیمیهایش داد. اینتر در دیداری دشوار در ورزشگاه لوئیجی فراریس با گلهای یان بیسک و لائوتارو مارتینز به پیروزی رسید. هرچند ویتینیا در نیمه دوم یکی از گلها را جبران کرد، اما نراتزوری برتری خود را حفظ کرد تا با استفاده از لغزش ناپولی و میلان، به تنهایی صدرنشین سریآ شود.
کاپیتان اینتر درباره اهمیت این برد گفت: این پیروزی برای ما خیلی مهم است. دوباره به صدر جدول برگشتیم چون سخت کار کردیم و فداکاری داشتیم. فارغ از هر چیزی که درباره ما گفته میشود، تمرکزمان روی خودمان است؛ روی کار کردن، بهتر شدن و اینکه بتوانیم هواداران را خوشحال کنیم.
او درباره فشارها و توجه رسانهای به اینتر تأکید کرد: چند سالی است که همه درباره اینتر صحبت میکنند چون عملکرد خوبی داشتهایم. طبیعی است که هم انتقاد وجود داشته باشد و هم تعریف.
لائوتارو با اشاره به شناخت اینتر از تواناییهایش گفت: ما تیمی هستیم که به نقاط قوت خودمان آگاهیم. همیشه تلاش میکنیم اینتر را در بالاترین سطح نگه داریم. شاید این حرفها تکراری باشد، اما واقعیت کار ما همین است.
کاپیتان نراتزوری در ادامه پیام روشنی به رختکن تیمش فرستاد و گفت: پیام من به رختکن اینتر کاملاً روشن است؛ ما میخواهیم انجامش بدهیم. منظورم قهرمانی است. ما میخواهیم قهرمان این فصل شویم.
او در پاسخ به این پرسش که این پیام خطاب به چه کسانی است، گفت: این پیام خطاب به خودمان است. همیشه گفتهام این ما هستیم که زحمت میکشیم و تلاش میکنیم اینتر را به جایگاه واقعیاش برگردانیم. حرف من با تیم است.