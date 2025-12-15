کمپانی: نتیجه مقابل ماینتس ناامیدکننده بود

به گزارش ایلنا، ونسان کمپانی پس از توقف بایرن مونیخ مقابل ماینتس و فرار این تیم از شکست با گل دقیقه پایانی هری کین، در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره شرایط تیمش صحبت کرد.

او درباره زمان‌بندی تعطیلات زمستانی و فشردگی مسابقات گفت: فکر می‌کنم این مقطع را به‌خوبی پشت سر گذاشتیم، به‌خصوص وقتی به تیم‌های دیگر نگاه می‌کنید و می‌بینید چند بازیکن مهم در اختیار ندارند. در مورد ما، وقتی جمال برگردد، همه بازیکنان‌مان در دسترس خواهند بود.

کمپانی در ادامه با اشاره به نتیجه دیدار برابر ماینتس تأکید کرد: البته نتیجه امروز ناامیدکننده بود. ما همیشه می‌خواهیم در خانه و بدون توجه به نام حریف برنده شویم، اما امروز موفق به انجام این کار نشدیم.

سرمربی بایرن درباره جریان مسابقه گفت: ماینتس از موقعیت‌هایش به‌خوبی استفاده کرد و ما مرتکب اشتباه شدیم. خودمان هم موقعیت‌های زیادی داشتیم و چند فرصت بزرگ خلق کردیم که آن‌ها را از دست دادیم.

او افزود: می‌خواهم منصفانه و واقع‌بینانه به بازی نگاه کنم. اگر موقعیتی خلق نمی‌کردیم، این اتفاق بدی بود. اگر موقعیت‌های زیادی به حریف می‌دادیم هم بد بود، اما هیچ‌کدام از این‌ها رخ نداد. با این حال، گل‌های کافی نزدیم و بیش از حد گل دریافت کردیم.

کمپانی در پایان با تمجید از عملکرد ماینتس گفت: به حریف تبریک می‌گویم، این نتیجه بزرگی برای آن‌ها بود. اما صادقانه بگویم، اگر به بازی و موقعیت‌هایی که خلق کردیم نگاه کنید، در روز خوب‌مان می‌توانستیم ۳ یا ۴ گل دیگر هم به ثمر برسانیم.

انتهای پیام/