غیبت جلالی در سفر استقلال به خرمآباد
کاروان تیم فوتبال استقلال برای دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر راهی خرمآباد شد، اما ابوالفضل جلالی به دلیل بیماری در فهرست نفرات اعزامی قرار نگرفت و دیدار مقابل خیبر را از دست داد.
به گزارش ایلنا، کاروان تیم فوتبال استقلال امروز برای برگزاری دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر عازم خرمآباد شد تا فردا مقابل خیبر به میدان برود، اما این سفر با غیبت یک بازیکن همراه بود. ابوالفضل جلالی، مدافع چپ آبیپوشان، در جمع نفرات اعزامی حضور ندارد و نمیتواند تیمش را در این مسابقه همراهی کند.
جلالی که مدتهاست از ترکیب اصلی استقلال دور مانده، آخرین بار در دیدار مقابل پادیاب خلخال برای آبیها به میدان رفت؛ مسابقهای که تنها یک نیمه در ترکیب حضور داشت و پس از آن دیگر فرصت بازی پیدا نکرد. در هفتههای اخیر، حسین گودرزی به انتخاب اصلی ریکاردو ساپینتو در سمت چپ خط دفاعی تبدیل شده و جایگاه خود را در ترکیب استقلال تثبیت کرده است.
دلیل عدم حضور جلالی در سفر به خرمآباد، بیماری اعلام شده است. گفته میشود این مدافع چپ استقلال به سرماخوردگی شدید و علائم آنفولانزا مبتلا شده و به همین علت از همراهی کاروان تیم بازمانده است؛ موضوعی که غیبت او در دیدار مقابل خیبر را قطعی کرده است.
با این شرایط، استقلال در این مسابقه تنها یک مدافع چپ تخصصی در اختیار خواهد داشت و روی نیمکت نیز جانشین تخصصی برای این پست دیده نمیشود، مگر اینکه کادر فنی تصمیم بگیرد از گزینهای جوان مانند ابوالفضل ذلیخائی استفاده کند.
آبیپوشان پس از دیدار مقابل خیبر، باید خود را برای مسابقه حساس لیگ قهرمانان آسیا برابر المحرق بحرین آماده کنند؛ دیداری که اهمیت آن، مدیریت نفرات و جلوگیری از مصدومیت بازیکنان را برای کادر فنی استقلال دوچندان کرده است.