از فیفا تا پارلمان مصر؛ جنجال بر سر دیدار ایران و مصر در جام جهانی

از فیفا تا پارلمان مصر؛ جنجال بر سر دیدار ایران و مصر در جام جهانی
کد خبر : 1727695
همزمان با اعلام برنامه‌های جانبی شهر سیاتل در جریان جام جهانی ۲۰۲۶، موضوع برگزاری فعالیت‌هایی در حمایت از ال‌جی‌بی‌تی در زمان دیدار تیم‌های ملی مصر و ایران، واکنش‌های رسمی دو فدراسیون را در پی داشته و اکنون به مجلس نمایندگان مصر نیز کشیده شده است.

به گزارش ایلنا،  در پی اعلام کمیته برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر سیاتل مبنی بر اختصاص برنامه‌های جانبی دیدار مرحله گروهی مصر و ایران به مناسبت جشن‌های سالانه این شهر، بحران برگزاری فعالیت‌های حمایتی از ال‌جی‌بی‌تی وارد ابعاد تازه‌ای شده و به پارلمان مصر راه یافته است.

بر اساس این برنامه‌ریزی، دیدار تیم‌های ملی مصر و ایران که قرار است روز ۲۶ ژوئن آینده در چارچوب مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شود، همزمان با رویدادهایی خواهد بود که به مناسبت تعطیلی سالانه مرتبط با این موضوع در شهر سیاتل برگزار می‌شود. جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه به میزبانی مشترک ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد.

در همین رابطه، فدراسیون‌های فوتبال مصر و ایران شکایتی رسمی به فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) ارائه کرده‌اند و خواستار جلوگیری از برگزاری هرگونه فعالیت حمایتی همزمان با مسابقه دو تیم شده‌اند. فدراسیون فوتبال مصر هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای تأیید کرد که نامه‌ای رسمی به فیفا ارسال کرده و در آن «به‌طور قاطع با هرگونه فعالیت در حمایت از ال‌جی‌بی‌تی در جریان دیدار تیم‌های ملی مصر و ایران مخالفت شده است».

همزمان با این تحولات، ایهاب رمزی، عضو مجلس نمایندگان مصر، سؤالی رسمی خطاب به اشرف صبحی، وزیر جوانان و ورزش این کشور مطرح کرد و خواستار شفاف‌سازی درباره میزان اطلاع یا هماهنگی فدراسیون فوتبال مصر با این برنامه‌ها شد. او همچنین پرسید آیا وزارتخانه مکاتبات یا اطلاعیه‌ای درباره این رویدادها دریافت کرده و چه اقداماتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این مسابقه در چارچوب‌های غیرورزشی انجام شده است.

رمزی در سؤال پارلمانی خود بر «لزوم تعیین اقدامات مشخص» تأکید کرد و خواستار روشن شدن این موضوع شد که آیا تحقیقات رسمی آغاز خواهد شد یا مکاتباتی برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در آینده انجام می‌گیرد یا خیر. او در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الاوسط» توضیح داد که به‌دلیل تعطیلی جلسات پارلمان در دوره برگزاری انتخابات، امکان ارائه درخواست احاطه وجود نداشته و طرح سؤال پارلمانی تنها گزینه در دسترس بوده است.

این نماینده پارلمان مصر تأکید کرد که موضوع کنونی به ضرورت پایبندی به رد هرگونه تلاش برای نمایش رفتارهایی مرتبط است که با عادات و ارزش‌های عربی در تضاد قرار دارد و خواستار تحرک زودهنگام در سطوح مختلف و بررسی همه گزینه‌های حقوقی ممکن شد.

در همین زمینه، عامر العمائره، کارشناس مقررات ورزشی مصر، در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اعلام کرد فدراسیون فوتبال مصر در انتظار پاسخ رسمی فیفا به نامه ارسال‌شده است. به گفته او، در صورت موافقت فیفا با درخواست مصر، پرونده بسته خواهد شد، اما در صورت رد آن، سناریوهای حقوقی متناسب با پاسخ دریافتی در دستور کار قرار می‌گیرد.

العمائره افزود در صورت رد درخواست از سوی یکی از کمیته‌های فیفا، امکان اعتراض به کمیته استیناف وجود دارد و اگر تصمیم از سوی شورای فیفا صادر شده باشد، اعتراض باید به دادگاه داوری ورزش ارائه شود. او هشدار داد که انصراف مصر یا ایران از انجام این مسابقه، می‌تواند با مجازات‌های سنگینی همراه باشد و به همین دلیل این گزینه اساساً مطرح نیست.

همچنین خالد لطیف، عضو پیشین هیئت‌مدیره فدراسیون فوتبال مصر، این موضوع را «پیچیده و حساس» توصیف کرد و خواستار برخوردی آرام و رسیدن به تفاهم‌هایی شد که به گفته او، هم‌اکنون در حال پیگیری است. او تأکید کرد در نهایت باید راه‌حلی اتخاذ شود که رضایت هر دو فدراسیون مصر و ایران را تأمین کند و افزود این مسئله از نظر فدراسیون فوتبال مصر اساساً قابل پذیرش نیست.

