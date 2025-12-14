کونته: باید یاد بگیریم بازی را مدیریت کنیم

به گزارش ایلنا، ناپولی در هفته پانزدهم سری‌آ در حالی میهمان اودینزه بود که نیمه نخست را بهتر آغاز کرد، اما نتوانست از موقعیت‌های خود استفاده کند و در نهایت با گل دقیقه ۷۳ اکلنکمپ شکست خورد تا صدر جدول را از دست بدهد. آنتونیو کونته پس از پایان این مسابقه، در گفت‌وگو با خبرنگاران به تحلیل عملکرد تیمش پرداخت.

کونته در پاسخ به این‌که ناپولی بار دیگر پس از یک نیمه اول خوب دچار افت شد، گفت: فکر می‌کنم این تحلیل درست است. شروع خوبی مقابل تیمی بسیار فیزیکی داشتیم، اجازه شوت‌زنی ندادیم و می‌توانستیم از بعضی موقعیت‌ها بهتر استفاده کنیم. چیزی که ناراحت‌کننده است و مدتی تکرار می‌شود این است که وقتی شرایط کمی به ضرر ما می‌چرخد، در مدیریت آن دچار مشکل می‌شویم.

او تأکید کرد: در یک مقطع، تیم دچار ترس شد و این موضوع حتی قابل توجیه هم نیست. بعد از آن حدود ۲۰ دقیقه واقعاً سختی کشیدیم؛ علاوه بر گلی که خوردیم، دو گل از حریف مردود شد و یک توپ هم به تیر دروازه ما برخورد کرد.

سرمربی ناپولی با اشاره به لزوم تقویت جنبه ذهنی تیمش گفت: باید روی مسائل ذهنی کار کنیم. در چنین شرایطی باید با تجربه و زیرکی عمل کرد و لحظه‌ها را شناخت، مخصوصاً وقتی جو ورزشگاه علیه توست. بازیکنان باید بدانند چه زمانی ریتم بازی را آرام کنند. وقتی دریا طوفانی است، باید بلد باشی چطور کشتی را هدایت کنی و ما در آن ۲۰ دقیقه نتوانستیم این کار را انجام دهیم.

کونته ادامه داد: بعد از گلی که دریافت کردیم، انگار آزاد شدیم و شروع به خلق موقعیت کردیم، اما نتوانستیم گل بزنیم. کاری که باید انجام دهیم ادامه دادن به تلاش، حفظ اتحاد و از دست ندادن اشتیاق و روحیه جنگندگی است. برایم سخت است انتقاد تندی بکنم، چون می‌بینم بازیکنانم در این شرایط اضطراری چطور تمام توان‌شان را می‌گذارند.

او با اشاره به تفاوت عملکرد خانگی و خارج از خانه ناپولی گفت: این‌طور نیست که در خانه هجومی بازی کنیم و در بیرون کاملاً عقب بکشیم، اما خارج از خانه، وقتی جریان بازی علیه ما می‌شود، در مدیریت لحظه‌ها مشکل داریم. آمار هم روشن است؛ در مجموع لیگ و لیگ قهرمانان، هفت شکست خارج از خانه داشته‌ایم.

کونته افزود: این را به بازیکنان هم گفتم؛ باید آماده یک فصل سخت باشیم. باید با افتخار از پیراهن و اسکودتویی که به دست آورده‌ایم دفاع کنیم.

سرمربی ناپولی درباره تغییرات تاکتیکی و ورود پولیتانو توضیح داد: این یک تعویض هجومی بود. یک وینگر اضافه کردم و دی‌لورنزو را جابه‌جا کردم تا در سمت چپ موقعیت‌های یک‌به‌یک بیشتری بسازیم. هدف شوک دادن به تیم و پیدا کردن راه‌حل بود، چون دیگر نمی‌توانستیم ضدحمله بزنیم. لوبوتکا را هم به زمین آوردم تا دوباره کنترل بازی را در اختیار بگیریم.

او ادامه داد: پولیتانو را عمداً زیاد روی نیمکت نگه داشته‌ام تا گزینه هجومی برای تعویض داشته باشم، چون در این پست بازیکن زیادی ندارم. مقابل قره‌باغ هم همین کار را کردیم. برخلاف آنچه نوشته شد، سیستم خاصی تغییر نکرد و فقط تلاش کردیم گردش توپ را بهتر کنیم.

کونته در پایان و درباره بازگشت برخی بازیکنان گفت: بازگشت لوبوتکا خبر خوبی است. او به‌خاطر یک مشکل نه‌چندان جدی چند بازی را از دست داد، اما وقتی هر سه روز یک‌بار بازی می‌کنی، حتی مشکلات کوچک هم بزرگ می‌شوند. حالا دو بازیکن دیگر هم به جمع نفرات در دسترس ما اضافه شده‌اند.

