به گزارش ایلنا، منچسترسیتی با ارائه نمایشی برتر و حساب‌شده، کریستال پالاس را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد؛ دیداری که با دبل ارلینگ هالند و گل فیل فودن همراه بود و شاگردان پپ گواردیولا را در فاصله‌ای نزدیک با آرسنال صدرنشین نگه داشت. سیتی در این مسابقه جریان بازی را در اختیار داشت و با استفاده مؤثر از موقعیت‌ها، برتری خود را تثبیت کرد.

پپ گواردیولا پس از این دیدار، با نگاهی تحلیلی به شرایط تیمش گفت: هنوز در بهترین وضعیت خود نیستیم، اما روند پیشرفت کاملاً مشخص است. ترجیح ما همیشه صدرنشینی است، اما با توجه به مشکلاتی که این فصل داشتیم، نزدیک بودن به بالای جدول و شرایط خوب در لیگ قهرمانان، نشانه مثبتی محسوب می‌شود.

سرمربی سیتی در ادامه به عملکرد ماتیوس نونز پرداخت و تأکید کرد: او هر روز بهتر می‌شود و در حال تبدیل شدن به یک فول‌بک فوق‌العاده است. نونز بازیکن سطح بالایی است و ارسالش برای گل هالند عالی بود. ذات او یک هافبک است و همین مسئله باعث می‌شود کیفیت خلق موقعیت بالایی داشته باشد. او به‌خوبی در حال هماهنگ شدن با خط دفاعی است و کمک زیادی به روبن دیاز می‌کند.

گواردیولا درباره فیل فودن نیز با صراحت صحبت کرد و گفت: امروز روز خوبی نداشت. توپ‌های زیادی از دست داد و در تصمیم‌گیری عجله می‌کرد. فیل باید گاهی ریتم بازی را پایین بیاورد، توپ را نگه دارد و در زمان درست سرعت بدهد.» با این حال او افزود: «فودن بازیکنی بسیار جوان است، جای پیشرفت زیادی دارد، به‌خوبی یاد می‌گیرد و با وجود این نکات، فصل فوق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشته است.

سرمربی منچسترسیتی در واکنش به پرسشی درباره انتقاد از فودن، تأکید کرد: از نظر اخلاق کاری، پرس، بازگشت به دفاع و تلاش، او بی‌نظیر است. نزدیک محوطه جریمه هم فوق‌العاده عمل می‌کند. کاملاً از او راضی هستم، اما درک بازی، زمان‌بندی و مدیریت ریتم، بخش‌هایی هستند که همه بازیکنان، حتی بهترین‌ها، می‌توانند در آنها پیشرفت کنند.

گواردیولا همچنین درباره روبن دیاز گفت: او یک رهبر واقعی است؛ باثبات، حرفه‌ای و همیشه در دسترس. نحوه ارتباط او با هم‌تیمی‌ها و رهبری‌اش در بالاترین سطح قرار دارد. دیاز خریدی شگفت‌انگیز برای منچسترسیتی بوده و برای سال‌های آینده هم یک کاپیتان واقعی خواهد بود.

سرمربی سیتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دبل ارلینگ هالند اشاره کرد و گفت: وظیفه اصلی هالند گل‌زنی است، اما در نیمه دوم کارهای بسیار مهم‌تری انجام داد. توپ را نگه داشت، از بدنش استفاده کرد و به فشرده ماندن تیم کمک کرد. وقتی بتواند در موقعیت‌های پنجاه‌پنجاه توپ را حفظ کند و فقط با یک ضرب بازی نکند، تأثیرش برای تیم فوق‌العاده می‌شود.

در پایان، گواردیولا درباره رایان شرکی نیز گفت: در یک‌سوم پایانی زمین دید ویژه‌ای دارد. توپ را خوب حفظ می‌کند و از زمانی که به تیم اضافه شده، خیلی سریع با شرایط سازگار شده است.

