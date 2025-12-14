شکست سنگین دندر مقابل کلوب بروژ با حضور تعویضی جهانبخش

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های هفته هجدهم ژوپیر لیگ بلژیک، تیم فوتبال دندر از ساعت ۱۸:۳۰ امشب به وقت ایران در ورزشگاه خانگی خود به مصاف کلوب بروژ رده چهارمی رفت؛ دیداری که با شکست پرگل میزبان همراه شد.

دندر در حالی مقابل کلوب بروژ قرار گرفت که برای دومین بازی متوالی، علیرضا جهانبخش در ترکیب اصلی این تیم حضور نداشت و کار را از روی نیمکت آغاز کرد. این تیم در پنج مسابقه اخیر خود با حضور ثابت یا تعویضی کاپیتان تیم ملی ایران، شکستی را تجربه نکرده و در این بازه زمانی، یک پیروزی در جام حذفی بلژیک و دو برد و دو تساوی در ژوپیر لیگ به ثبت رسانده بود.

با این حال، روند بدون شکست دندر در دیدار امشب متوقف شد و این تیم با نتیجه سنگین ۵ بر یک برابر کلوب بروژ مغلوب شد. دندر در شبی که جهانبخش را به‌عنوان بازیکن جانشین در اختیار داشت، نتوانست نمایش موفقی ارائه دهد و شکست سنگینی را متحمل شد.

علیرضا جهانبخش که طی هفته‌های اخیر ژوپیر لیگ بلژیک اغلب به‌عنوان یار جانشین به میدان رفته و در نتایج مثبت تیمش نقش مؤثری داشت، در این مسابقه نیز از دقیقه ۷۳ وارد زمین شد، اما حضور او تأثیری در تغییر روند بازی نداشت.

با این شکست، دندر ۱۲ امتیازی باقی ماند و همچنان در قعر جدول ژوپیر لیگ بلژیک قرار دارد و فرصت صعود یک پله‌ای به رتبه پانزدهم جدول را از دست داد.

