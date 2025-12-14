خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شکست سنگین دندر مقابل کلوب بروژ با حضور تعویضی جهانبخش

شکست سنگین دندر مقابل کلوب بروژ با حضور تعویضی جهانبخش
کد خبر : 1727674
لینک کوتاه کپی شد.

در یکی از دیدارهای هفته هجدهم ژوپیر لیگ بلژیک، تیم دندر در شبی که علیرضا جهانبخش را بار دیگر در ترکیب اصلی نداشت، با نتیجه‌ای سنگین مقابل کلوب بروژ شکست خورد و در قعر جدول باقی ماند.

به گزارش ایلنا،  در چارچوب رقابت‌های هفته هجدهم ژوپیر لیگ بلژیک، تیم فوتبال دندر از ساعت ۱۸:۳۰ امشب به وقت ایران در ورزشگاه خانگی خود به مصاف کلوب بروژ رده چهارمی رفت؛ دیداری که با شکست پرگل میزبان همراه شد.

دندر در حالی مقابل کلوب بروژ قرار گرفت که برای دومین بازی متوالی، علیرضا جهانبخش در ترکیب اصلی این تیم حضور نداشت و کار را از روی نیمکت آغاز کرد. این تیم در پنج مسابقه اخیر خود با حضور ثابت یا تعویضی کاپیتان تیم ملی ایران، شکستی را تجربه نکرده و در این بازه زمانی، یک پیروزی در جام حذفی بلژیک و دو برد و دو تساوی در ژوپیر لیگ به ثبت رسانده بود.

با این حال، روند بدون شکست دندر در دیدار امشب متوقف شد و این تیم با نتیجه سنگین ۵ بر یک برابر کلوب بروژ مغلوب شد. دندر در شبی که جهانبخش را به‌عنوان بازیکن جانشین در اختیار داشت، نتوانست نمایش موفقی ارائه دهد و شکست سنگینی را متحمل شد.

علیرضا جهانبخش که طی هفته‌های اخیر ژوپیر لیگ بلژیک اغلب به‌عنوان یار جانشین به میدان رفته و در نتایج مثبت تیمش نقش مؤثری داشت، در این مسابقه نیز از دقیقه ۷۳ وارد زمین شد، اما حضور او تأثیری در تغییر روند بازی نداشت.

با این شکست، دندر ۱۲ امتیازی باقی ماند و همچنان در قعر جدول ژوپیر لیگ بلژیک قرار دارد و فرصت صعود یک پله‌ای به رتبه پانزدهم جدول را از دست داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری