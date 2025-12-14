صیادمنش در ترکیب اصلی وسترلو مقابل خنک

به گزارش ایلنا، در چارچوب دیدارهای هفته هجدهم ژوپیر لیگ بلژیک، تیم فوتبال وسترلو از ساعت ۲۱:۴۵ امشب به وقت ایران، در ورزشگاه کِگکا آرنا مهمان تیم خنک خواهد بود؛ تیمی که هم‌اکنون در رده نهم جدول این رقابت‌ها قرار دارد.

اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی وسترلو، که در دو هفته اخیر عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشته، امشب نیز یکی از ۱۱ بازیکن اصلی تیمش در دیدار مقابل خنک است. صیادمنش در این مدت موفق شد برابر دندر یک گل به ثمر برساند و در دیدار مقابل اندرلخت نیز با زدن دو گل، نقش پررنگی در پیروزی پرگل تیمش ایفا کند.

مهاجم ایرانی وسترلو در فصل جاری ژوپیر لیگ بلژیک تاکنون در ۱۳ مسابقه به میدان رفته و حاصل عملکرد او ثبت سه گل و یک پاس گل بوده است. او همانند ۱۱ دیدار رسمی اخیر تیمش، در بازی امشب نیز در ترکیب ابتدایی حضور دارد و مورد اعتماد کادر فنی است.

وسترلو در حال حاضر با کسب ۲۰ امتیاز و سه امتیاز کمتر نسبت به خنک، در رتبه یازدهم جدول ژوپیر لیگ بلژیک قرار دارد. این تیم امیدوار است با کسب پیروزی در دیدار امشب، بتواند دو تا سه پله در جدول صعود کند و شرایط خود را در ادامه فصل بهبود ببخشد.

