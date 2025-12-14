طارمی در ترکیب اصلی المپیاکوس برابر آریس

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس، که حدود یک ماه و نیم پیش در دیدار هفته نهم همین رقابت‌ها مقابل آریس موفق به گلزنی شده بود، در بازی امشب نیز در جمع ۱۱ بازیکن اصلی تیمش حضور دارد و امیدوار است بار دیگر برابر این حریف تأثیرگذار ظاهر شود. او در صورت گلزنی در این مسابقه می‌تواند هفتمین گل خود در فصل جاری سوپر لیگ یونان را به ثبت برساند.

ستاره ایرانی المپیاکوس در فصل جاری سوپر لیگ یونان تاکنون در هشت مسابقه به میدان رفته که سه بار به‌عنوان بازیکن ثابت و پنج بار به‌عنوان یار تعویضی استفاده شده است. طارمی در این مدت موفق به ثبت ۶ گل، گرفتن دو ضربه پنالتی و ارسال یک پاس گل شده و عملکرد قابل قبولی از خود به جا گذاشته است.

این مهاجم ایرانی پنج روز پیش نیز در دیدار هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا مقابل غیرت قزاقستان، به‌عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد و با ارسال پاس گل، نقش مهمی در پیروزی تیمش ایفا کرد؛ نمایشی که زمینه‌ساز بازگشت او به ترکیب اصلی المپیاکوس در دیدار امشب شده است.

المپیاکوس با کسب ۱۱ پیروزی، یک تساوی و یک شکست، در فصل جاری سوپر لیگ یونان ۳۴ امتیازی است و در صدر جدول قرار دارد و در تلاش است با کسب نتیجه مطلوب مقابل آریس، جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کند.