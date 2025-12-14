خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طارمی در ترکیب اصلی المپیاکوس برابر آریس

طارمی در ترکیب اصلی المپیاکوس برابر آریس
کد خبر : 1727665
لینک کوتاه کپی شد.

در چارچوب دیدارهای هفته چهاردهم سوپر لیگ یونان، تیم فوتبال المپیاکوس امشب در شرایطی به مصاف آریس می‌رود که مهدی طارمی بار دیگر در ترکیب اصلی این تیم قرار گرفته و به دنبال ادامه روند خوب خود در فصل جاری است.

به گزارش ایلنا،  در چارچوب رقابت‌های هفته چهاردهم سوپر لیگ یونان، تیم فوتبال المپیاکوس از ساعت ۲۱:۳۰ امشب به وقت ایران، در ورزشگاه کلینتیس ویکلیدیس مهمان تیم آریس خواهد بود؛ تیمی که هم‌اکنون در رده هشتم جدول قرار دارد.

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس، که حدود یک ماه و نیم پیش در دیدار هفته نهم همین رقابت‌ها مقابل آریس موفق به گلزنی شده بود، در بازی امشب نیز در جمع ۱۱ بازیکن اصلی تیمش حضور دارد و امیدوار است بار دیگر برابر این حریف تأثیرگذار ظاهر شود. او در صورت گلزنی در این مسابقه می‌تواند هفتمین گل خود در فصل جاری سوپر لیگ یونان را به ثبت برساند.

ستاره ایرانی المپیاکوس در فصل جاری سوپر لیگ یونان تاکنون در هشت مسابقه به میدان رفته که سه بار به‌عنوان بازیکن ثابت و پنج بار به‌عنوان یار تعویضی استفاده شده است. طارمی در این مدت موفق به ثبت ۶ گل، گرفتن دو ضربه پنالتی و ارسال یک پاس گل شده و عملکرد قابل قبولی از خود به جا گذاشته است.

این مهاجم ایرانی پنج روز پیش نیز در دیدار هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا مقابل غیرت قزاقستان، به‌عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد و با ارسال پاس گل، نقش مهمی در پیروزی تیمش ایفا کرد؛ نمایشی که زمینه‌ساز بازگشت او به ترکیب اصلی المپیاکوس در دیدار امشب شده است.

المپیاکوس با کسب ۱۱ پیروزی، یک تساوی و یک شکست، در فصل جاری سوپر لیگ یونان ۳۴ امتیازی است و در صدر جدول قرار دارد و در تلاش است با کسب نتیجه مطلوب مقابل آریس، جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کند.

طارمی در ترکیب اصلی المپیاکوس برابر آریس

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری