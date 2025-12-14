به گزارش ایلنا، مهدی تارتار، سرمربی گل‌گهر سیرجان، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل مس رفسنجان گفت: درست است مس رفسنجان در جدول شرایط خوبی ندارد، اما بازیکنان باکیفیتی جذب کرده و حالا هم با حضور مجتبی جباری روی نیمکت، تیمی باانگیزه دارد. پیش از این هم رسول خطیبی برای این تیم زحمت کشیده است.

او ادامه داد: ما محکوم به بردن هستیم. چند بازی خانگی را از دست داده‌ایم و بازیکنانم به‌خاطر هواداران ناراحت هستند؛ همان‌طور که خود ما در کادر فنی ناراحتیم چون نتوانستیم هواداران‌مان را در خانه خوشحال کنیم.

تارتار با اشاره به شرایط فنی تیمش تأکید کرد: نگران نیستیم، چون بازی‌های خوبی انجام می‌دهیم. نگرانی زمانی ایجاد می‌شود که تیم نتواند فوتبال خوبی ارائه دهد. وقتی خوب بازی می‌کنیم، همیشه امید وجود دارد و مطمئن باشید این سختی‌ها تمام می‌شود.

سرمربی گل‌گهر در ادامه گفت: اگر فردا یک بازی خوب ارائه کنیم، می‌توانیم هواداران‌مان را خوشحال کنیم و امیدوارم ما را تنها نگذارند.

او در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که تیم نه خوب بازی می‌کند و نه نتیجه می‌گیرد، گفت: به گواه کارشناسان، حتی در بازی با شمس‌آذر هم آمارها به سود تیم ما بود، اما یک لحظه تمرکزمان را از دست دادیم و روی ضربه آزاد گل خوردیم. در فوتبال تا اشتباهی صورت نگیرد، گلی به ثمر نمی‌رسد.

تارتار تأکید کرد: باید تمرکزمان را بالا ببریم، اشتباهات را به حداقل برسانیم و از اشتباهات حریف استفاده کنیم. به گذشته فکر نمی‌کنیم، چون اگر بخواهیم در گذشته بمانیم، غرق می‌شویم. نگاه ما فقط به آینده است.

او در ادامه و در واکنش به تکرار انتقاد خبرنگار، گفت: در هر شرایطی حق با هوادار است و هرچه داریم از هواداران است. باید طوری کار کنیم که رضایت آن‌ها را جلب کنیم. فصل گذشته هم در همین مقطع امتیاز مشابهی داشتیم و در پایان فصل به جایگاه آبرومندی رسیدیم. این نشان می‌دهد هر لحظه می‌توان ورق را برگرداند.

سرمربی گل‌گهر درباره وضعیت گل‌زنی تیمش گفت: نسبت به فصل گذشته بهتر شده‌ایم و گل‌های بیشتری زده‌ایم. رضا جعفری چند هفته‌ای مصدوم بوده و نتوانسته به ما کمک کند. رضا اسدی هم دیر اضافه شد و از نظر بدنی کمی عقب است.

او ادامه داد: در خط دفاعی هم به‌دلیل جدایی چند بازیکن و دیر اضافه شدن سیاوش یزدانی و مصدومیت امیر شبانی، از نظر تعداد دچار مشکل شدیم که خوشبختانه این بازیکنان به تیم برگشته‌اند و امیدواریم نمایش‌های بهتری داشته باشیم.

تارتار در پایان درباره ساختار دفاعی تیمش گفت: استراتژی هر باشگاه را مدیریت مشخص می‌کند. دوست داشتم ساختار دفاعی تیم حفظ شود، اما همیشه به تصمیم باشگاه احترام می‌گذارم. جذب بازیکن با تأیید سرمربی انجام می‌شود و فروش بازیکن تصمیم باشگاه است و برای من قابل احترام است.

