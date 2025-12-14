ترکیب احتمالی یوونتوس برابر بولونیا

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پانزدهم رقابت‌های سری‌آ فصل 2025-2026، تیم فوتبال یوونتوس باید در ورزشگاه رناتو دالارا به مصاف بولونیا برود؛ دیداری حساس میان دو تیم بالانشین جدول که نتیجه آن تأثیر مستقیمی بر رتبه‌های چهارم تا هفتم خواهد داشت.

یوونتوس در شرایطی به این مسابقه وارد می‌شود که طی ۱۰ بازی اخیر خود، عملکرد قابل قبولی داشته و با ثبت شش پیروزی، سه تساوی و تنها یک شکست، روندی باثبات را پشت سر گذاشته است. شاگردان ماسیمیلیانو آلگری در حال حاضر با ۲۳ امتیاز در رتبه هفتم جدول قرار دارند و در صورت کسب سه امتیاز این دیدار، می‌توانند جای بولونیا را در رتبه پنجم بگیرند.

در سوی مقابل، بولونیا با هدایت وینچنزو ایتالیانو یکی از تیم‌های شگفتی‌ساز فصل جاری محسوب می‌شود. این تیم با ۲۵ امتیاز در جایگاه پنجم جدول ایستاده و در صورت پیروزی خانگی برابر یوونتوس، حتی شانس صعود به رتبه چهارم را نیز خواهد داشت. عملکرد باثبات بولونیا باعث شده این تیم در هفته‌های اخیر به‌عنوان یکی از آماده‌ترین تیم‌های سری‌آ و حتی فوتبال اروپا مطرح شود.

یوونتوس در این مسابقه با چند غایب مهم روبه‌رو است. کارلو پینسولیو، آرکادیوش میلیک، فدریکو گاتی و دوشان ولاهوویچ به‌دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم خود نخواهند بود؛ موضوعی که می‌تواند برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی بیانکونری را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس اعلام منابع ایتالیایی، ترکیب احتمالی یوونتوس با آرایش ۱-۲-۴-۳ به میدان خواهد رفت؛ دی‌گرگوریو درون دروازه قرار می‌گیرد و در خط دفاعی، کالولو، کلی و کوپماینرس حضور خواهند داشت. در خط میانی، مک‌کنی، لوکاتلی، تورام و کامبیاسو ایفای نقش می‌کنند و در خط حمله نیز کونسیسائو، ییلدیز و دیوید گزینه‌های اصلی یوونتوس خواهند بود.

این دیدار روز یک‌شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۴ دسامبر) از ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران برگزار می‌شود. قضاوت مسابقه بر عهده داویده ماسا خواهد بود و طبق پیش‌بینی‌ها، بازی در هوایی نیمه‌ابری و دمای حدود ۴ درجه سانتی‌گراد انجام خواهد شد.

