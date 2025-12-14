هاشمنژاد: زمین بنیاندیزل کیفیت بازی را میگیرد
گلزن دیدار تراکتور و پیکان با اشاره به اهمیت سه امتیاز این مسابقه، تأکید کرد تمرکز اصلیاش ادامه مسیر با تراکتور است و در عین حال از کیفیت نامطلوب زمین ورزشگاه بنیاندیزل انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی هاشمنژاد پس از پیروزی تراکتور برابر پیکان، با ابراز رضایت از نتیجه بهدستآمده گفت: سه امتیاز این مسابقه برای تیمش اهمیت زیادی داشته است. او با اشاره به گلی که به ثمر رساند، عنوان کرد خوشحال است که توانسته نقش مؤثری در کسب این برد ایفا کند.
این بازیکن درباره عملکردش در ترکیب تراکتور توضیح داد: هر زمان برای تراکتور به میدان رفتم، چه در ترکیب اصلی و چه بهعنوان بازیکن تعویضی، تمام توانم را گذاشتم. همیشه سعی کردم فوتبال خودم را بازی کنم. گاهی گل میزنم، گاهی پاس گل میدهم، اما مهم این است که در هر بازی تأثیرگذار باشم. در بازیهای قبل بدشانسی آوردم و امروز هم یک ضربهام به تیرک خورد.
هاشمنژاد در ادامه به شرایط زمین ورزشگاه بنیاندیزل پرداخت و گفت: بعد از بازی هم گفتم اگر لازم باشد حاضرم در شهری دیگر بازی کنیم، جایی که زمین مناسبتری داشته باشد. کیفیت زمین واقعاً پایین است و این موضوع روی فوتبال تأثیر میگذارد. درست است که با حضور هواداران، حریف تحت فشار قرار میگیرد، اما زمین نامناسب میتواند نتیجه بازی را تغییر دهد.
او با تأکید بر لزوم رسیدگی به این موضوع افزود: بنیاندیزل در اصل زمین تمرینی است. امیدوارم تصمیمی گرفته شود که به سود باشگاه باشد، چون کیفیت فعلی زمین اصلاً ایدهآل نیست.
گلزن تراکتور درباره خوشحالی پس از گل خود گفت: گلهایی که در بازیهای حساس میزنم معمولاً به مربی دوران کودکیام تقدیم میکنم. امروز هم در ورزشگاه حضور داشت و خوشحالم که توانستم او را خوشحال کنم.
هاشمنژاد در پایان و در پاسخ به سؤالی درباره اهداف شخصیاش در سال جام جهانی تأکید کرد: فعلاً تمرکزم فقط روی تراکتور است. به آینده خیلی فکر نمیکنم و امیدوارم هرچه خیر است، همان اتفاق بیفتد.