خلیل زاده: بیاحترامی به فوتبالیستها قابل قبول نیست
کاپیتان تراکتور پس از پیروزی برابر پیکان، با انتقاد تند از شرایط زیرساختی و کیفیت زمین مسابقات این تیم، تأکید کرد در این وضعیت نمیتوان انتظار قهرمانی داشت و در عین حال به فشارهای رسانهای و اظهارنظرهای اخیر در تلویزیون واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، شجاع خلیلزاده، کاپیتان تیم فوتبال تراکتور، بعد از پیروزی دو بر یک تیمش مقابل پیکان، در گفتوگویی مفصل به موضوعاتی فراتر از جریان مسابقه پرداخت. او علاوه بر مسائل فنی، درباره وضعیت زمینهای محل میزبانی تراکتور، کمبود زیرساختها، شرایط مالک باشگاه، فشارهای رسانهای و انتظارات از مسئولان استانی صحبت کرد و نسبت به شرایط موجود انتقادهای صریحی را مطرح ساخت.
بخش مهمی از صحبتهای کاپیتان تراکتور به واکنش تند او نسبت به برخی اظهارات اخیر در رسانه ملی اختصاص داشت. خلیلزاده با تأکید بر لزوم توجه به مشکلات معیشتی مردم، این نوع اظهارنظرها را دور از شأن رسانه دانست و خواستار برخورد جدی با چنین رویکردهایی شد.
شجاع خلیلزاده پس از این دیدار گفت: حرف برای گفتن زیاد است و مدتها بود میخواستم درباره بعضی مسائل صحبت کنم. ابتدا باید از هواداران، بهخصوص بانوانی که در این سرما کنار ما بودند، تشکر کنم. سه امتیاز خوبی گرفتیم، اما واقعیتها چیز دیگری است.
تمام رسانهها علیه تراکتور هستند
در روزهای گذشته باشگاه بیانیهای صادر کرد، اما بازتاب آن کاملاً وارونه بود. تیترهایی زده شد که هیچ ارتباطی با متن نداشت. این فضا نشان میدهد رسانهها و حتی تلویزیون، نگاه مثبتی به تراکتور ندارند و این موضوع برای همه روشن است.
حتی ضعیفترین تیمها در این زمین امتیاز میگیرند
هواداران انتظار بازی خوب دارند، اما ما زمین استاندارد نداریم. فوتبال تراکتور روی زمین است، اما روی این زمین نمیشود فوتبال بازی کرد. نه پاس درست درمیآید، نه کنترل توپ. طبیعی است حتی تیمهای ضعیف هم بتوانند نتیجه بگیرند.
اول امکانات بدهید، بعد انتظار قهرمانی داشته باشید
از مسئولان استان آذربایجان سؤال دارم: چرا آقای زنوزی را تنها گذاشتهاید؟ همه هزینهها را خودش میدهد، اما شش ماه است زمین مناسب در اختیار تیم نیست. بازیهای حساس ما در بنیان دیزل برگزار میشود؛ زمینی کوچک با شرایط نامناسب. با این وضعیت انتظار قهرمانی دارید؟
امروز استرس کنترل توپ داشتم
در این بازی فقط نگران کنترل توپ بودیم. این شرایط برای تیمی با سبک بازی ما فاجعه است. آقای زنوزی این همه هزینه کرده، حداقل یک زمین مناسب در اختیار تیم بگذارید. به نظر من حتی در خود تبریز هم بعضیها نمیخواهند تراکتور نتیجه بگیرد.
برخی افراد را برای حاشیهسازی به تلویزیون آوردهاند
زمانیکه یکی از خبرنگاران پرسید منظور شما آقای خیابانی است، شجاع در پاسخ گفت: هر کسی که میخواهد، باشد! به تمام فوتبالیستها و خانوادههایشان بیاحترامی کرده است. به نظر من این یک دلقک است! این دلقک را راه ندهید، او را برای دلقکبازی آوردهاند! اگر دغدغه مردم را دارید، درباره حقوق پایین، مشکلات معیشتی و وضعیت زندگی مردم صحبت کنید. کی به شما اجازه داده درباره فوتبالیستها و خانوادههایشان اینگونه صحبت کنی؟ بعد نشستهاید دور هم میخندید و به به و چه چه میکنید؟ هر چیزی که گفت، نثار خودش و خانوادهاش! من از خانوادهاش میخواهم او را به تلویزیون راه ندهند. او واقعاً آبروی همه را میبرد.
بیاحترامی به فوتبالیستها قابل قبول نیست
وقتی از من پرسیدند منظورم چه کسی است، گفتم فرقی نمیکند. صحبتهایی مطرح شده که به فوتبالیستها و خانوادههایشان بیاحترامی است. رسانه ملی باید شأن خود را حفظ کند و اجازه ندهد چنین ادبیاتی ترویج شود.
بهخاطر شرایط مردم به رستوران نمیروم
حرفهایی که قبلاً درباره من زده شده اصلاً برایم مهم نیست. من وضعیت مردم را میبینم. بعضی خانوادهها حتی برای غذا مشکل دارند. در چنین شرایطی، پرداختن به حاشیهها درست نیست.
از تراکتور قهرمانی نخواهید
ما زمین نداریم، امکانات نداریم. شش ماه است ورزشگاه یادگار امام را از ما گرفتهاند. با این شرایط نمیشود انتظار قهرمانی داشت. فوتبال ما روی زمین است و مجبور نیستیم بکش زیرش بازی کنیم.
اگر در یادگار بازی میکردیم، اختلاف امتیاز داشتیم
فرقی نمیکند حریف پرسپولیس باشد یا تیم دیگر. بازی در بنیان دیزل اشتباه است. اگر مسابقات ما در یادگار امام برگزار میشد، الان با اختلاف امتیاز صدرنشین بودیم.
نگویید زمین عالی است؛ واقعیت را بگویید
این زمین روی نتایج ما تأثیر مستقیم دارد. میگویند میلیاردها هزینه شده، اما نتیجه چیست؟ زمین را ببینید، چمن کنده میشود. این شرایط فاجعه است.
تراکتور رسانه ندارد
این تیم تنهاست. رسانه ملی در اختیار تیمهای خاص است و ما رسانهای نداریم. خودمان باید بجنگیم. هواداران باید یکدل باشند و از تیم حمایت کنند.
صحبتهایم را تقطیع میکنند
از صحبتهای طولانی فقط چند ثانیه را منتشر میکنند و همان بخش وایرال میشود. اگر از درد مردم حرف میزنم، برای همدردی است، نه نمایش.
انتظار عدالت در VAR داریم
از فدراسیون و کمیته داوران فقط عدالت میخواهیم. صحنههای مشکوک علیه ما بررسی میشود، اما صحنههای به سود ما نه. VAR باید برای همه باشد. البته داوری این بازی خوب بود و از داور تشکر میکنم.
زنوزی در این شهر تنهاست
چرا بعضی اتفاقات برای برخی تیمها پیگیری میشود و برای بعضی نه؟ این سؤال هواداران است. اگر قهرمانی میخواهید، باید امکانات بدهید. آقای زنوزی در این شهر تنهاست.
مشکلی بابت ویزا ندارم
درباره شایعات ویزا باید بگویم هیچ مشکلی وجود ندارد و این موضوع ارتباطی به محل خدمتم ندارد.