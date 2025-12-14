پرمیر لیگ
منچسترسیتی برد و تاتنهام در خارج از خانه باخت
تیم فوتبال منچسترسیتی بازی خارج از خانه مقابل کریستالپالاس را با پیروزی به پایان رساند.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال منچسترسیتی در ادامه رقابتهای هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 17:30 امروز (یکشنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان کریستالپالاس بود و در پایان این رقابت مقابل میزبان خود به پیروزی 2 بر صفر رسید.
برای سیتی در این دیدار؛ ارلینگ هالند (41 و 88-پنالتی) و فیل فودن (69) گلزنی کردند.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
ناتینگهامفارست 3 - تاتنهام صفر
ساندرلند یک - نیوکاسل صفر
وستهام 2 - استون ویلا 3
در آخرین بازی امشب؛ لیدزیونایتد از ساعت 20 میهمان برنتفورد خواهد بود.