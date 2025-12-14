منچسترسیتی برد و تاتنهام در خارج از خانه باخت

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال منچسترسیتی در ادامه رقابت‌های هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 17:30 امروز (یکشنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان کریستال‌پالاس بود و در پایان این رقابت مقابل میزبان خود به پیروزی 2 بر صفر رسید.

برای سیتی در این دیدار؛ ارلینگ هالند (41 و 88-پنالتی) و فیل فودن (69) گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

ناتینگهام‌فارست 3 - تاتنهام صفر

ساندرلند یک - نیوکاسل صفر

وستهام 2 - استون ویلا 3

در آخرین بازی امشب؛ لیدزیونایتد از ساعت 20 میهمان برنتفورد خواهد بود.

