نشست خبری سرمربی استقلال لغو شد
مدیر روابط عمومی هیأت فوتبال استان لرستان دلیل برگزار نشدن نشست خبری پیش از دیدار استقلال تهران و خیبر خرمآباد را تأخیر در برنامههای تیم استقلال عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، محمود داودینژاد، مدیر روابط عمومی هیأت فوتبال استان لرستان، عصر یکشنبه درباره لغو نشست خبری پیش از دیدار استقلال تهران و خیبر خرمآباد توضیح داد که طبق برنامهریزی انجامشده، قرار بود ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، در این نشست حاضر شود اما این برنامه در نهایت برگزار نشد.
او با اشاره به علت اصلی لغو نشست گفت: تأخیر در رسیدن پرواز تیم استقلال به خرمآباد باعث شد برنامههای این تیم با تغییر و تأخیر مواجه شود و در ادامه، نشست خبری پیش از مسابقه لغو شد.
داودینژاد افزود: پس از ورود اعضای تیم استقلال به خرمآباد، کادر فنی بلافاصله درگیر جلسه آنالیز فنی پیش از مسابقه شد و به همین دلیل امکان حضور سرمربی استقلال در نشست خبری فراهم نشد.
مدیر روابط عمومی هیأت فوتبال لرستان همچنین به تلاشهای انجامشده برای برگزاری این نشست اشاره کرد و گفت: در این مدت پیگیریها و مذاکرات متعددی با مدیر رسانهای باشگاه استقلال انجام شد، اما به دلیل محدودیت زمانی و شرایط پیشآمده، امکان برگزاری نشست خبری وجود نداشت.