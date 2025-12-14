خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست خبری سرمربی استقلال لغو شد

نشست خبری سرمربی استقلال لغو شد
کد خبر : 1727644
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر روابط عمومی هیأت فوتبال استان لرستان دلیل برگزار نشدن نشست خبری پیش از دیدار استقلال تهران و خیبر خرم‌آباد را تأخیر در برنامه‌های تیم استقلال عنوان کرد.

به گزارش ایلنا،  محمود داودی‌نژاد، مدیر روابط عمومی هیأت فوتبال استان لرستان، عصر یکشنبه درباره لغو نشست خبری پیش از دیدار استقلال تهران و خیبر خرم‌آباد توضیح داد که طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار بود ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، در این نشست حاضر شود اما این برنامه در نهایت برگزار نشد.

او با اشاره به علت اصلی لغو نشست گفت: تأخیر در رسیدن پرواز تیم استقلال به خرم‌آباد باعث شد برنامه‌های این تیم با تغییر و تأخیر مواجه شود و در ادامه، نشست خبری پیش از مسابقه لغو شد.

داودی‌نژاد افزود: پس از ورود اعضای تیم استقلال به خرم‌آباد، کادر فنی بلافاصله درگیر جلسه آنالیز فنی پیش از مسابقه شد و به همین دلیل امکان حضور سرمربی استقلال در نشست خبری فراهم نشد.

مدیر روابط عمومی هیأت فوتبال لرستان همچنین به تلاش‌های انجام‌شده برای برگزاری این نشست اشاره کرد و گفت: در این مدت پیگیری‌ها و مذاکرات متعددی با مدیر رسانه‌ای باشگاه استقلال انجام شد، اما به دلیل محدودیت زمانی و شرایط پیش‌آمده، امکان برگزاری نشست خبری وجود نداشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری