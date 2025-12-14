فوری: تراکتور دیگر در بنیان دیزل میزبان نخواهد بود/ چالش جنجالی برای میزبانی از پرسپولیس

به گزارش ایلنا، به دستور محمدرضا زنوزی مطلق، مالک باشگاه تراکتور و با توجه به عدم کسب نتایج مورد نظر در استادیوم بنیان دیزل و همچنین درخواست اعضای تیم، اعلام می‌شود از این پس این ورزشگاه میزبان مسابقات تراکتور نخواهد بود و بازی‌ها در این مکان برگزار نمی‌شوند.

باشگاه تراکتور نوشت: انتظار می‌رود مسئولان در آماده‌سازی ورزشگاه یادگار امام و فراهم کردن شرایط برای میزبانی تراکتور اقدام جدی به عمل آورند.

این بیانیه تراکتور در شرایطی است که چند روز پیش اعلام شده بود بازی جام حذفی تراکتور مقابل پرسپولیس در بنییان دیزل برگزار خواهد شد و ورزشاه یادگار شرایط میزبانی ندارد. حالا باید دید با این تصمیم مالک باشگاه تراکتور تکلیف زمین میزبان جام حذفی چه خواهد شد.

