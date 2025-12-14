با دستور مستقیم محمدرضا زنوزیمطلق؛
فوری: تراکتور دیگر در بنیان دیزل میزبان نخواهد بود/ چالش جنجالی برای میزبانی از پرسپولیس
در شرایطی که چندی پیش سازمان لیگ اعلام کرده بود دیدار جام حذفی دو تیم تراکتور و پرسپولیس در بنیان دیزل برگزار خواهد شد، اکنون با دستور مستقیم زنوزی به عنوان مالک این باشگاه، مسابقات خانگی تراکتور از این پس در استادیوم بنیان دیزل برگزار نخواهد شد!
به گزارش ایلنا، به دستور محمدرضا زنوزی مطلق، مالک باشگاه تراکتور و با توجه به عدم کسب نتایج مورد نظر در استادیوم بنیان دیزل و همچنین درخواست اعضای تیم، اعلام میشود از این پس این ورزشگاه میزبان مسابقات تراکتور نخواهد بود و بازیها در این مکان برگزار نمیشوند.
باشگاه تراکتور نوشت: انتظار میرود مسئولان در آمادهسازی ورزشگاه یادگار امام و فراهم کردن شرایط برای میزبانی تراکتور اقدام جدی به عمل آورند.
این بیانیه تراکتور در شرایطی است که چند روز پیش اعلام شده بود بازی جام حذفی تراکتور مقابل پرسپولیس در بنییان دیزل برگزار خواهد شد و ورزشاه یادگار شرایط میزبانی ندارد. حالا باید دید با این تصمیم مالک باشگاه تراکتور تکلیف زمین میزبان جام حذفی چه خواهد شد.