بیرانوند: سپاهان مدعی اصلی قهرمانی است

علیرضا بیرانوند با اشاره به اهمیت پیروزی اخیر تراکتور مقابل پیکان، این برد را از نظر روحی بسیار مؤثر توصیف کرد و گفت: نتیجه به‌دست‌آمده برای تیمش شیرین‌تر از عسل بوده است.

او با این حال درباره کورس قهرمانی لیگ برتر دیدگاه متفاوتی ارائه داد و تأکید کرد: تراکتور، استقلال و پرسپولیس را نمی‌توان مدعیان اصلی قهرمانی دانست.

دروازه‌بان تراکتور ادامه داد: سپاهان بیشترین شانس را برای قهرمانی دارد و شرایط این تیم نسبت به سایر رقبا باثبات‌تر است. بیرانوند همچنین به موضوع میزبانی اشاره کرد و یادآور شد: تراکتور در فصل گذشته به بازی در ورزشگاه یادگار امام عادت کرده بود و دوری از این ورزشگاه، تأثیر مستقیمی روی عملکرد تیم گذاشته است.

او با بیان اینکه هر تیمی اگر نتواند در ورزشگاه خانگی خود بازی کند دچار افت می‌شود، گفت: این موضوع فقط مختص تراکتور نیست و تیم‌هایی مثل استقلال، پرسپولیس و سپاهان هم در چنین شرایطی آسیب می‌بینند. بیرانوند تأکید کرد اتفاقاتی که از سوی مسئولان درباره ورزشگاه یادگار رقم می‌خورد، در صورت تداوم می‌تواند تراکتور را از مسیر قهرمانی دور کند.

دروازه‌بان تراکتور در پایان ابراز امیدواری کرد و گفت: دیدار این تیم مقابل پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام برگزار شود و همچنین درباره حواشی اخیر نیز گفت: در جایگاهی نیست که درباره درست یا غلط بودن رفتار خداداد عزیزی اظهار نظر کند.

