بازی خوب میخواهید زمین خوب بدهید!
واکنش طعنه آمیز اوسمار بعد از برد کمرنگ به انتقادات
سرمربی برزیلی پرسپولیس پاسخ قانع کننده ای نسبت به انتقادات درباره عملکرد فنی و تهاجمی این تیم بعد از برد مقابل آلومینیوم اراک داد.
به گزارش ایلنا، اوسمار ویهرا یک برد حساس و ارزشمند دیگر را به کارنامه خود اضافه کرد تا پرسپولیس نسبت به ابتدای فصل کاملا چهره دگرگونی داشته باشد. سرمربی برزیلی بعد از یک بازی پرفشار دیگر و پیروزی مقابل آلومینیوم، به کنفرانس خبری رفت تا پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشد.
*صحبتهای ابتدایی
شب همگی بخیر. فکر کنم قبل از اینکه پیشنهاد پرسپولیس را قبول میکردم باید یک بندی در قراردادم به خاطر موهای سفیدم اضافه میکردم که دارد بیشتر میشود! بازی راحت در لیگ نداریم. امروز هم بازی سختی بود مخصوصا در نیمه دوم. خیلی روشن است که در بعضی موارد باید تیممان بهتر شود. مطمئنا با بهتر شدن این موارد تیممان با خیال راحت و تمرکز بهتر بازیها را انجام میدهد.
باید در خط حمله بهتر باشیم
باید حتما نکات مثبت هم ببینیم و تقویتشان کنیم مخصوصا گلی که زدیم یک گل کار شده بود و تمرین کرده بودیم. تشکر میکنم از بازیکنان و کادرفنی که همه حواسشان هست و تمریناتی که لازم است را انجام میدهیم. ما در خط اولمان خوب کار میکردیم، خط دوم بهتر بودیم اما در خط جلو به نظرم باید تمام کنندگی و ضربه آخر را بهتر کنیم تا بازی قشنگتر شود.
*لاک دفاعی بعد از گلزنی
قبول نمیکنم که در فاز دفاعی رفته باشیم. اتفاقا نیمه اول خیلی بازی دستمان بود و شانسهای زیادی ایجاد کردیم. در نیمه دوم عادی بود، تیمشان عقب بود و میخواستند رو به جلو بیایند و یک ذره بستهتر بازی میکردند و خطوط چهار نفره گذاشتند. ما خیلی سعی میکردیم از فضاها استفاده کنیم. تیم آنها نیمه دوم تهاجمیتر بود و ماهم مجبور بودیم دفاع کنیم.
*پرسپولیس چندان مطمئن بازی نمیکرد. دلیل آن چیست؟
فوتبال خوب، زمین خوب میخواهد. در بازی دیدید مملی خدابندهلو وقتی میخواست به توپ برسد، چند بار توپ بالا و پایین میرفت تا به او برسد! تا میخواست برگردد و پاس بدهد باید ضرباتش به توپ بیشتر میشد. من عادت ندارم که از داوری، بازیکنان مصدوم یا زمین شکایت کنم اما بازی خوب زمین خوب میخواهد. بازیکنانم کاری که میخواستیم را انجام دادند و میتوانید در بازی ببینید که توانستند در بازی از فضاها استفاده کنند و کاری که میخواهم را برای انجام دهند.
*صحبتهای حسینی در مورد وقتکشی پرسپولیس
من ندیدم تیمم بخواهد وقت تلف کند اما نظرشان محترم است.
*احیای میلاد محمدی و آمادهتر شدن بازیکنان
تشکر بابت تبریکتان. پیشرفت بازیکنان بستگی به اعتماد به نفس خودشان دارد که این اعتماد به نفس را به ما نشان بدهند تا کادرفنی بتواند از آنها استفاده کند و به قول شما زندهشان کند. میلاد بازیکن تیم ملی است و همیشه همراه و کمک کننده به تیم بوده است. مثل بقیه بازیکن که در تمرین و زمین خودشان را بیشتر به ما نشان میدهند.
*نتایج مثبت بعد از آمدن اوسمار و قطع شدن شعارهای منفی روی سکوها.
در فوتبال تیم باید امتیاز بگیرد و برای قهرمانی بجنگد. اگر آن فوتبالی که تماشاگران دوست دارند و مورد علاقهشان هست را نبینند اعتراض میکنند. در برزیل هم اینجوری است. ما سعی میکنیم در نیم فصل نقاط ضعفمان را پوشش دهیم و بهتر شویم تا یک فوتبال خوب از نطر هواداران و تماشاچیها ارائه بدهیم تا همه راضی باشند.