اعتراض شدید سرمربی آلومینیوم بعد از بازی پرسپولیس

به گزارش ایلنا، سید مجتبی حسینی، سرمربی آلومینیوم اراک، در نشست خبری بعد از دیدار مقابل پرسپولیس، ضمن اشاره به برنامه‌ریزی تیمش برای مهار حملات حریف، کیفیت زمین مسابقه را عامل اصلی افت بازی دانست و تأکید کرد صحبت‌هایش ارتباطی به برد و باخت ندارد. او همچنین درباره شرایط تیم، تعویض‌ها، نوسان نتایج، صحنه مشکوک برخورد با رحمان جعفری و حواشی پایان بازی توضیحاتی ارائه داد.

سرمربی آلومینیوم در نشست خبری پس از بازی مقابل پرسپولیس گفت: فکر می‌کنم در روزی که پرسپولیس هیچ موقعیتی نداشت، روی زرنگی‌شان ابتدای بازی یک گل خیلی بد خوردیم. تیم‌شان را خوب آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم این‌ها از کناره‌ها می‌ایند و هدف‌شان منطقه کات بک است‌. حتی در گرم کردن با بچه‌ها این را کار کرده بودیم که اگر جا ماندند در منطقه کات بک ضربه نخوریم. شانس یارشان بود که آن توپ به آن شکل به گل رفت. بعد از آن دو تیم خیلی سعی کردند فوتبال خوب انجام بدهند. ما خیلی سعی کردیم بازی را برگردانیم اما واقعیت قضیه این است که کیفیت زمین شرم‌آور است و بازی کردن در این زمین در سال ۲۰۲۵ که به ۲۰۲۶ منتهی می‌شود، فوتبال بازی کردن در همچین زمینی خیلی فول است. زمین اجازه نمی‌داد هر دوتا تیم در این زمین بتوانند کاری انجام بدهند‌. شانس‌ ما بود که این‌ها به این شکل به گل رسیدند. باز هم می‌گویم خیلی سعی کردیم بازی را برگردانیم اما نشد‌.

حسینی درباره تاثیر تعویض‌ها به روی روند بازی گفت: همه سعی‌مان را کردیم، نشد‌. در این زمین بیشتر از این نمی‌شد.

سرمربی آلومینیوم درباره وضعیت چمن بازی و تاثیرش در باخت تیم گفت: من درمورد باخت یا برد صحبت نکردم. یک چیز را خیلی ساده گفتم، شما وقتی می‌خواهید فوتبال بازی کنید باید شرایط و امکاناتش باشد. در این زمین اصلا نمی‌شود فوتبال بازی کرد. ما در مورد باخت و برد صحبت نکردیم، درباره کیفیت صحبت کردیم.

او درباره فلسفه باشگاه آلومینیوم و اعتقادش به جوانگرایی بعد از نیم فصل گفت: ما یک بازی دیگر داریم. پارسال نیم فصل ۱۸ امتیاز گرفتیم و الان ۱۵ امتیاز داریم. اگر بتوانیم بازی هفته بعدمان را ببرین به همان ۱۸ امتیاز مدنظر می‌رسیم. بعد از آن درموردش فکر می‌کنیم که تیم نیاز به تقویت دارد یا نه. صد در صد تیم نیاز به تقویت دارد ولی چیزی که برای ما خیلی مهم است بازی بعدی‌مان است.

سید مجتبی حسینی درباره نوسان کیفیت تیمش توضیح داد: هر سال تیم‌مان به همین شکل بوده‌ و چیز جدیدی نیست‌. تیم‌هایی در رنج ما همیشه در یک برهه‌ای به باخت، مساوی، باخت، مساوی می‌خورند‌. دوباره می‌توانیم با یکی دو برد جایگاه بهتری پیدا کنیم. بازی بعدی برای‌مان مهم است چون نیاز به برد داریم. این سه سالی که من اینجا بودم همیشه به همین شکل بوده و در نیم‌فصل‌ها چهار یا پنج برد به دست می‌آوردیم و بعد دوباره پایین و بالا می‌شدیم. به این شکل است و فعلا نیرو‌ی‌مان به همین اندازه است اما سعی می‌کنیم راه را درست برویم. اگر هم چیزی درباره زمین مسابقه می‌گوییم اصلا بحث برد و باخت نیست. در همچین زمانی بازی کردن در این مدل زمین چیز عجیب غریبی است. همانطور که آن خانم خبرنگار گفتند این زمین تا دو ماه پیش زمین خوبی بوده، چه اتفاقی افتاده که به این شکل درآمده؟ یک نهاد نظارتی نیست؟ سر دربی انقدر از زمین اراک ایراد گرفتند‌. زمین اراک درمقابل اینجا سن سیرو است! واقعا زمین چیز افتضاحی بود.

او در پاسخ به سوالاتی که درباره داوری بود گفت: نمی‌خواهم درباره داوری صحبت کنم.

او درباره برخورد رحمان جعفری با سرلک گفت: رحمان جعفری از مچ به بالا "آش و لاش" شده یعنی پا را روی قوزک پایش گذاشتند. اگر عکس را ببینید متوجه می‌شوید چه جراحت شدیدی روی قوزک پایش خورده است. قانون داوری جه می‌گوید؟ بیایند تفسیر کنند. بگویند وقتی بازیکن حریف بالای مچ را می‌زند تفسیرش چیست؟ نه خطایی گرفته شد و نه اخطار و اخراجی. به راحتی از ان گذشتند. خواهشم این است آن عکس را منتشر کنید ببینند.

مجتبی حسینی درباره درگیری آخر بازی با سروش رفیعی که به سمت نیمکت آلومینیوم رفته بود گفت: من زود رفتم از خود آقای اصغری سوال کنید. پیش می‌آید. بازی تحت فشار است. ما توقع وقت‌کشی از همچین تیم‌هایی نداریم. زشت است یک تیم شهرستانی بیاید و بخواهد جلوی پرسپولیس بازی کند و یک سری‌ها بخواهند وقت‌کشی کنند کار قشنگی نیست‌. فکر کنم داستان سر این بود چون من زود به سمت رختکن رفتم.

او درباره دعوت شدن بازیکنانش به تیم ملی امید گفت: این را باید از سرمربی محترم تیم ملی امید بپرسید. ما که دخل و تصرفی نداریم و فکر تیم خودمان هستیم.

