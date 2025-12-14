به گزارش ایلنا، پیکان در دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، عصر امروز مقابل تراکتور با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد. سعید دقیقی، سرمربی پیکان، پس از پایان این مسابقه در نشست خبری حاضر شد و ضمن تمجید از فضای ورزشگاه و تیم میزبان، به تحلیل عملکرد شاگردانش پرداخت.

دقیقی در ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به شرایط بازی گفت: خاطرات گذشته در کنار شما برای ما زنده شد. مقابل تیم بزرگی با بازیکنان باکیفیت، سرمربی خوب و ساختاری منسجم که طی سال‌های اخیر شکل گرفته، بازی کردیم. حضور هواداران پرشور تراکتور نیز به جذابیت این مسابقه اضافه کرده بود و فضای فوتبال واقعی را رقم زد.

سرمربی پیکان با گلایه از تکرار برخی اشتباهات تاکتیکی افزود: موضوعی که بارها درباره آن صحبت کرده بودیم، دوباره تکرار شد. بازی از کانال میانی و کناری مقابل چنین تیم‌هایی عملاً خودکشی است. حریف به‌خوبی از فضاهایی که ایجاد شد استفاده کرد. پس از آن نیز یک اشتباه فردی باعث شد گل تساوی را دریافت کنیم.

او با اشاره به یکی از موقعیت‌های حساس تیمش ادامه داد: در ابتدای نیمه دوم این فرصت را داشتیم که با علی نجفی به گل برتری برسیم، اما انتخاب اشتباه در آن صحنه باعث شد توپ از دست برود و این موقعیت مهم از بین برود.

دقیقی در ادامه ضمن تبریک به تراکتور گفت: به این تیم تبریک می‌گویم. به نظر من تراکتور به هدف‌گذاری‌های چند سال اخیر خود رسیده و روندی که طی می‌کند، نشان‌دهنده همین موضوع است.

سرمربی پیکان درباره قضاوت داوران نیز اظهار کرد: تیم داوری قضاوت خوبی داشت. اشتباهات رخ‌داده سهوی بود و تأثیری در نتیجه نداشت، اما طولانی شدن بررسی‌ها در VAR آزاردهنده است. یکی از دلایل این مسئله کمبود دوربین‌هاست. فوتبال در همه دنیا بر پایه سرعت شکل گرفته و این وقفه‌ها، چه برای تیم جلو و چه برای تیم عقب، ریتم طبیعی بازی را از بین می‌برد.

او در پایان با اشاره به نکات مثبت تیمش گفت: در بحث دوئل‌های فردی و اجرای پرس، عملکرد قابل قبولی داشتیم و در برخی صحنه‌ها به موقعیت‌های خوبی رسیدیم که می‌توانست نتیجه بازی را تغییر دهد، اما در مجموع از فرصت‌هایمان به‌خوبی استفاده نکردیم.

