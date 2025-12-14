خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیقی: مقابل تیم‌های بزرگ کوچک‌ترین اشتباه هزینه دارد

دقیقی: مقابل تیم‌های بزرگ کوچک‌ترین اشتباه هزینه دارد
کد خبر : 1727625
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی پیکان پس از شکست تیمش برابر تراکتور، با اشاره به اشتباهات تاکتیکی بازیکنانش تأکید کرد بازی از کانال‌های میانی و کناری مقابل تیم‌هایی با کیفیت تراکتور، ریسک بالایی دارد و همین مسئله نتیجه مسابقه را تحت‌تأثیر قرار داد.

به گزارش ایلنا،  پیکان در دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، عصر امروز مقابل تراکتور با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد. سعید دقیقی، سرمربی پیکان، پس از پایان این مسابقه در نشست خبری حاضر شد و ضمن تمجید از فضای ورزشگاه و تیم میزبان، به تحلیل عملکرد شاگردانش پرداخت.

دقیقی در ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به شرایط بازی گفت: خاطرات گذشته در کنار شما برای ما زنده شد. مقابل تیم بزرگی با بازیکنان باکیفیت، سرمربی خوب و ساختاری منسجم که طی سال‌های اخیر شکل گرفته، بازی کردیم. حضور هواداران پرشور تراکتور نیز به جذابیت این مسابقه اضافه کرده بود و فضای فوتبال واقعی را رقم زد.

سرمربی پیکان با گلایه از تکرار برخی اشتباهات تاکتیکی افزود: موضوعی که بارها درباره آن صحبت کرده بودیم، دوباره تکرار شد. بازی از کانال میانی و کناری مقابل چنین تیم‌هایی عملاً خودکشی است. حریف به‌خوبی از فضاهایی که ایجاد شد استفاده کرد. پس از آن نیز یک اشتباه فردی باعث شد گل تساوی را دریافت کنیم.

او با اشاره به یکی از موقعیت‌های حساس تیمش ادامه داد: در ابتدای نیمه دوم این فرصت را داشتیم که با علی نجفی به گل برتری برسیم، اما انتخاب اشتباه در آن صحنه باعث شد توپ از دست برود و این موقعیت مهم از بین برود.

دقیقی در ادامه ضمن تبریک به تراکتور گفت: به این تیم تبریک می‌گویم. به نظر من تراکتور به هدف‌گذاری‌های چند سال اخیر خود رسیده و روندی که طی می‌کند، نشان‌دهنده همین موضوع است.

سرمربی پیکان درباره قضاوت داوران نیز اظهار کرد: تیم داوری قضاوت خوبی داشت. اشتباهات رخ‌داده سهوی بود و تأثیری در نتیجه نداشت، اما طولانی شدن بررسی‌ها در VAR آزاردهنده است. یکی از دلایل این مسئله کمبود دوربین‌هاست. فوتبال در همه دنیا بر پایه سرعت شکل گرفته و این وقفه‌ها، چه برای تیم جلو و چه برای تیم عقب، ریتم طبیعی بازی را از بین می‌برد.

او در پایان با اشاره به نکات مثبت تیمش گفت: در بحث دوئل‌های فردی و اجرای پرس، عملکرد قابل قبولی داشتیم و در برخی صحنه‌ها به موقعیت‌های خوبی رسیدیم که می‌توانست نتیجه بازی را تغییر دهد، اما در مجموع از فرصت‌هایمان به‌خوبی استفاده نکردیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری