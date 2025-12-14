وی با اشاره به وضعیت بازیکنان تیمش گفت: در دیدار قبلی مقابل استقلال خوزستان، پنج بازیکن را در اختیار نداشتیم، اما کادر پزشکی در هفته گذشته زحمات زیادی کشید و خوشبختانه یکی از بازیکنان به جمع تیم اضافه شده است. در حال حاضر تنها مرادی مصدوم است و سایر بازیکنان از نظر بدنی، روحی و تمرکزی در شرایط مطلوبی قرار دارند.

رحمتی ادامه داد: در طول هفته گذشته تلاش کردیم بازیکنان را به بالاترین سطح آمادگی برسانیم تا با تمرکز کامل وارد زمین شوند. در حال حاضر فقط به بازی فردا فکر می‌کنیم و به نتایج گذشته کاری نداریم؛ برنامه ما حرکت بازی‌به‌بازی است.

سرمربی خیبر با اشاره به نقش هواداران تأکید کرد: هر تیمی که به خرم‌آباد و ورزشگاه تختی می‌آید، می‌داند بازی سختی در انتظارش است. هواداران ما همیشه کنار تیم هستند و همین حمایت، انگیزه مضاعفی به بازیکنان جوان ما می‌دهد. امیدوارم فردا با انرژی بالا و تمرکز کامل بازی را آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه نگرانی خاصی برای این مسابقه ندارد، افزود: این بازی پخش زنده دارد و خود بازیکنان به‌خوبی می‌دانند باید از نظر ذهنی و بدنی در بهترین شرایط باشند. به داشتن این تیم افتخار می‌کنم و خدا را شاکرم که در مجموعه‌ای منسجم و همدل فعالیت می‌کنم؛ از مدیریت باشگاه گرفته تا عوامل اجرایی، همه برای موفقیت تیم تلاش می‌کنند.

رحمتی در پایان با تمجید از استقلال گفت: استقلال تیمی بزرگ با بازیکنانی باکیفیت و سابقه‌ای پرافتخار در آسیاست. برای موفقیت مقابل چنین تیمی باید ۹۰ دقیقه با تمرکز کامل، دوندگی بالا و جنگندگی در زمین حاضر باشیم. از هواداران می‌خواهم مثل همیشه کنار تیم باشند و با حضور پرشورشان، پشتوانه بازیکنان جوان ما شوند تا بتوانیم شبی به‌یادماندنی برای مردم خرم‌آباد رقم بزنیم.