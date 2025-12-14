رحمتی: مقابل استقلال برای غرور مردم خرمآباد میجنگیم
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد با تأکید بر انگیزه بالای بازیکنان جوان تیمش، دیدار پیشرو مقابل استقلال تهران را مسابقهای بزرگ و پراهمیت توصیف کرد و گفت شاگردانش با تمام توان برای سربلندی مردم خرمآباد به میدان خواهند رفت.
به گزارش ایلنا، سیدمهدی رحمتی در نشست خبری پیش از دیدار خیبر خرمآباد و استقلال تهران، با اشاره به حساسیت این مسابقه اظهار کرد: فردا مقابل یکی از پرافتخارترین و بهترین تیمهای آسیا بازی داریم، اما تیم ما با وجود جوان بودن، تیمی مردمی، باانگیزه و آماده رقابت است. در تمام بازیهای گذشته تلاش کردهایم با حداکثر توان ظاهر شویم و این مسیر را با حمایت هواداران ادامه میدهیم.
وی با اشاره به وضعیت بازیکنان تیمش گفت: در دیدار قبلی مقابل استقلال خوزستان، پنج بازیکن را در اختیار نداشتیم، اما کادر پزشکی در هفته گذشته زحمات زیادی کشید و خوشبختانه یکی از بازیکنان به جمع تیم اضافه شده است. در حال حاضر تنها مرادی مصدوم است و سایر بازیکنان از نظر بدنی، روحی و تمرکزی در شرایط مطلوبی قرار دارند.
رحمتی ادامه داد: در طول هفته گذشته تلاش کردیم بازیکنان را به بالاترین سطح آمادگی برسانیم تا با تمرکز کامل وارد زمین شوند. در حال حاضر فقط به بازی فردا فکر میکنیم و به نتایج گذشته کاری نداریم؛ برنامه ما حرکت بازیبهبازی است.
سرمربی خیبر با اشاره به نقش هواداران تأکید کرد: هر تیمی که به خرمآباد و ورزشگاه تختی میآید، میداند بازی سختی در انتظارش است. هواداران ما همیشه کنار تیم هستند و همین حمایت، انگیزه مضاعفی به بازیکنان جوان ما میدهد. امیدوارم فردا با انرژی بالا و تمرکز کامل بازی را آغاز کنیم.
وی با بیان اینکه نگرانی خاصی برای این مسابقه ندارد، افزود: این بازی پخش زنده دارد و خود بازیکنان بهخوبی میدانند باید از نظر ذهنی و بدنی در بهترین شرایط باشند. به داشتن این تیم افتخار میکنم و خدا را شاکرم که در مجموعهای منسجم و همدل فعالیت میکنم؛ از مدیریت باشگاه گرفته تا عوامل اجرایی، همه برای موفقیت تیم تلاش میکنند.
رحمتی در پایان با تمجید از استقلال گفت: استقلال تیمی بزرگ با بازیکنانی باکیفیت و سابقهای پرافتخار در آسیاست. برای موفقیت مقابل چنین تیمی باید ۹۰ دقیقه با تمرکز کامل، دوندگی بالا و جنگندگی در زمین حاضر باشیم. از هواداران میخواهم مثل همیشه کنار تیم باشند و با حضور پرشورشان، پشتوانه بازیکنان جوان ما شوند تا بتوانیم شبی بهیادماندنی برای مردم خرمآباد رقم بزنیم.