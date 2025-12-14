به گزارش ایلنا، در چنین روزی در سال ۱۹۴۷، ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با برگزاری یک دیدار دوستانه میان رئال مادرید و تیم پرتغالی اوس بلننسس رسماً افتتاح شد. رئال مادرید در آن مسابقه با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید و سابینو باریناگا با به ثمر رساندن گل نخست، نام خود را به‌عنوان اولین گلزن تاریخ این ورزشگاه ثبت کرد.

برنابئو در سال ۱۹۵۵ به افتخار سانتیاگو برنابئو، رئیس افسانه‌ای باشگاه رئال مادرید، به این نام تغییر یافت و از آن زمان به صحنه بسیاری از بزرگ‌ترین لحظات فوتبال جهان تبدیل شد. این ورزشگاه در دهه‌های مختلف، شاهد افتخارات بزرگ رئال مادرید و شب‌هایی بوده که بعدها به «شب‌های جادویی برنابئو» شهرت یافتند.

در سال‌های اخیر، برنابئو بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت؛ جایی که کامبک‌های تاریخی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا مقابل تیم‌هایی چون پاری‌سن‌ژرمن، چلسی، منچسترسیتی و بایرن مونیخ رقم خورد و نقش مهمی در مسیر قهرمانی‌های چهاردهم و پانزدهم این باشگاه در اروپا ایفا کرد.

فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، با اشاره به بازسازی گسترده این ورزشگاه گفته است: «با سانتیاگو برنابئوی قرن بیست‌ویکم، رئال مادرید آماده است تا به بزرگ‌ترین باشگاه جهان بودن ادامه دهد.» بازسازی کامل برنابئو، این ورزشگاه را به یکی از مدرن‌ترین مجموعه‌های ورزشی دنیا تبدیل کرده است.

سانتیاگو برنابئو فراتر از فوتبال نیز نقش مهمی در تاریخ ورزش ایفا کرده است. میزبانی چهار فینال جام باشگاه‌های اروپا و لیگ قهرمانان، فینال جام جهانی ۱۹۸۲، فینال جام ملت‌های اروپا ۱۹۶۴ و فینال کوپا لیبرتادورس ۲۰۱۸، بخشی از کارنامه پرافتخار این ورزشگاه است. علاوه بر این، نوامبر امسال نخستین بازی رسمی NFL در اسپانیا نیز در همین ورزشگاه برگزار شد.

امروز، برنابئو نه‌تنها یک ورزشگاه، بلکه یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری مادرید محسوب می‌شود. تور بازدید از ورزشگاه و مگااستور ۲۸۰۰ متری باشگاه که اخیراً موفق به دریافت جایزه The Stadium Business Awards 2025 شده، هر روز میزبان هواداران رئال مادرید از سراسر جهان است؛ نشانه‌ای از اینکه این معبد فوتبال، همچنان زنده و در حال ساختن تاریخ است.

