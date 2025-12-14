خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جدول لیگ برتر: پرسپولیس موقتا صدرنشین شد

جدول لیگ برتر: پرسپولیس موقتا صدرنشین شد
کد خبر : 1727617
لینک کوتاه کپی شد.

پرسپولیس با غلبه بر آلومینیوم اراک موقتا به صدر جدول رده بندی صود کرد.

به گزارش ایلنا، مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز آغاز شد و تیم تراکتور تبریز در میزبانی از پیکان تهران با نتیجه دو بر یک پیروز شد تا به رده  سوم برسد و شاگردان سعید دقیقی هم در رده یازدهم قرار دارند.

در دومین بازی  امروز پرسپولیس تهران در ورزشگاه شهر قدس از آلومینیوم اراک پذیرایی کرد که با تک گل تیوی بیفوما موفق شد سه امتیاز حساس این دیدار را کسب کند و موقتا به صدر جدول رده بندی صعود کند.

جدول لیگ برتر  پس از پایان دو مسابقه امروز و همچنین برنامه ادامه مسابقات هفته چهاردهم را مشاهده می‌کنید:

جدول لیگ برتر: پرسپولیس موقتا صدرنشین شد

جدول لیگ برتر: پرسپولیس موقتا صدرنشین شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری