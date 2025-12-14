جدول لیگ برتر: پرسپولیس موقتا صدرنشین شد

به گزارش ایلنا، مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز آغاز شد و تیم تراکتور تبریز در میزبانی از پیکان تهران با نتیجه دو بر یک پیروز شد تا به رده سوم برسد و شاگردان سعید دقیقی هم در رده یازدهم قرار دارند.

در دومین بازی امروز پرسپولیس تهران در ورزشگاه شهر قدس از آلومینیوم اراک پذیرایی کرد که با تک گل تیوی بیفوما موفق شد سه امتیاز حساس این دیدار را کسب کند و موقتا به صدر جدول رده بندی صعود کند.

جدول لیگ برتر پس از پایان دو مسابقه امروز و همچنین برنامه ادامه مسابقات هفته چهاردهم را مشاهده می‌کنید:

