شاکری: بازی با ملوان سخت است، اما برای برد میجنگیم
تیم فوتبال فجر سپاسی که در هفتههای اخیر از روند خوب ابتدای فصل فاصله گرفته، فردا در دیداری دشوار برابر ملوان بندرانزلی به میدان میرود.
به گزارش ایلنا، فجر سپاسی در شرایطی راهی بندرانزلی میشود که ملوان بهعنوان میزبان، با هدف حفظ جایگاه خود در جمع مدعیان، انگیزه بالایی برای کسب سه امتیاز دارد. با این حال، فجریها نیز امیدوارند با ارائه نمایشی منسجم، نتیجهای مطلوب از این بازی خارج از خانه به دست آورند.
حبیب شاکری، دستیار پیروز قربانی، با اشاره به حساسیت این دیدار، تأکید کرد که کادر فنی و بازیکنان با آمادگی ذهنی و فنی مناسب پا به میدان خواهند گذاشت. او با بیان اینکه ملوان تیمی باکیفیت است، عنوان کرد فجر سپاسی طی هفته گذشته تمرینات هدفمندی را پشت سر گذاشته و برنامهریزی لازم متناسب با نقاط قوت و ضعف حریف انجام شده است.
شاکری همچنین به اهمیت ریکاوری و تمرکز بازیکنان اشاره کرد و گفت تلاش شده در زمان محدود موجود، تیم از نظر بدنی و ذهنی در شرایط مطلوبی قرار بگیرد تا آماده این دیدار دشوار شود.
دستیار سرمربی فجر سپاسی در پایان تأکید کرد هدف اصلی این تیم، کسب نتیجهای خوب در مسابقه پیشرو است و ابراز امیدواری کرد که دیدار فردا با ارائه فوتبالی جذاب، رضایت هواداران هر دو تیم را به همراه داشته باشد.