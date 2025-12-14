خبرگزاری کار ایران
مظفری‌زاده: این برد برای برگشت تراکتور حیاتی بود

مدیرعامل باشگاه تراکتور پس از پیروزی ۲ بر یک تیمش مقابل پیکان در هفته چهاردهم لیگ برتر، این برد را برای بازگشت تراکتور به مسیر امتیازگیری بسیار مهم دانست و از عملکرد بازیکنان، کادر فنی و حمایت هواداران قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا،  سعید مظفری‌زاده پس از پایان دیدار تراکتور و پیکان، در جمع خبرنگاران درباره اهمیت این پیروزی گفت: ما به این برد خیلی احتیاج داشتیم. در دو مسابقه گذشته با وجود ارائه بازی‌های خوب، موفق به کسب پیروزی نشده بودیم و این سه امتیاز برای بازگشت‌مان به شرایط مطلوب در جدول مسابقات ضروری بود.

او با اشاره به تلاش مجموعه تیم افزود: بازیکنان نهایت تلاش خودشان را انجام دادند و کادر فنی هم سنگ تمام گذاشت. جلسات فنی و تمرینات خوبی برگزار شد و خوشبختانه توانستیم نتیجه این زحمات را در زمین ببینیم.

مدیرعامل تراکتور در ادامه از حضور هواداران زن در ورزشگاه قدردانی کرد و گفت: تشکر ویژه‌ای از هواداران خانم دارم که در این هوای سرد، ۹۰ دقیقه تیم را با تمام توان تشویق کردند. صمیمانه از آنها تشکر می‌کنم و به داشتن چنین هوادارانی افتخار می‌کنم.

مظفری‌زاده درباره دلیل برگزاری این مسابقه با حضور هواداران زن توضیح داد: این موضوع به حکم کمیته انضباطی بازمی‌گشت. ما نسبت به این رأی اعتراض کرده بودیم اما تا زمان برگزاری بازی، کمیته استیناف رأی جدیدی صادر نکرد و همان حکم اولیه مبنا قرار گرفت.

او در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری دیدار با پرسپولیس با حضور تماشاگران زن و مرد گفت: از این بابت مشکلی وجود ندارد و بازی می‌تواند با حضور همه هواداران برگزار شود.

مدیرعامل تراکتور درباره محل برگزاری دیدار با پرسپولیس نیز عنوان کرد: ما علاقه‌مند هستیم بازی در ورزشگاه یادگار امام برگزار شود، اما تصمیم‌گیری در این زمینه با در نظر گرفتن همه جوانب انجام می‌شود. حتی در حال حاضر هم جلساتی در این خصوص در جریان است تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

مظفری‌زاده در پایان و در پاسخ به احتمال انتقال بازی‌های تراکتور به خارج از کشور گفت: اجازه بدهید فعلاً وارد جلسه شوم. مهمان‌هایی داریم و در زمان مناسب درباره این موضوع به‌طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

