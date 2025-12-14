تراکتور 2-1 پیکان: بازگشت اسکوچیچ به کورس مدعیان
تراکتور در دیداری از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران، با وجود دریافت گل زودهنگام، موفق شد با کامبکی دیدنی پیکان را ۲ بر یک شکست دهد و سه امتیاز مهم خانگی را در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به دست آورد.
به گزارش ایلنا، تراکتور که پس از توقف هفته گذشته به دنبال جبران امتیازات از دسترفته بود، امروز در شرایطی مقابل پیکان قرار گرفت که با ۱۸ امتیاز در رتبه ششم جدول قرار داشت و فاصلهاش با صدر جدول به ۶ امتیاز رسیده بود. در سوی مقابل، پیکان با ۱۴ امتیاز و ایستادن در رده یازدهم جدول، برای بهبود جایگاه خود پا به این مسابقه گذاشت.
بازی برای تراکتور مطابق انتظار آغاز نشد و شاگردان سعید دقیقی خیلی زود به گل رسیدند. در دقیقه ۶، ارسال کرنر از سمت چپ با غفلت مدافعان میزبان همراه شد و شاهین توکلی با ضربه سر، دروازه علیرضا بیرانوند را باز کرد تا پیکان پیش بیفتد.
واکنش تراکتور اما سریع و مؤثر بود. تنها پنج دقیقه بعد، امیرحسین حسینزاده با یک حرکت انفرادی از عمق خط دفاع پیکان عبور کرد و در موقعیت تکبهتک، با ضربهای دقیق و تماشایی گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی خیلی زود به تعادل برسد.
در ادامه نیمه نخست، تراکتور موقعیتهای متعددی برای پیش افتادن داشت؛ از جمله گل مردود دوماگوی دروژدک در دقیقه ۲۸ که به دلیل آفساید پذیرفته نشد. نیمه دوم با فشار بیشتر تراکتور دنبال شد و شوت دیدنی مهدی هاشمنژاد در دقیقه ۵۷ به تیرک دروازه برخورد کرد تا سرخپوشان تبریزی همچنان در انتظار گل برتری بمانند.
سرانجام در دقیقه ۷۵، تلاشهای تراکتور به ثمر نشست. ارسال از سمت راست پس از دفع ناقص مدافع پیکان به مهدی هاشمنژاد رسید و این بازیکن با ضربهای دقیق، گل دوم میزبان را وارد دروازه کرد تا تراکتور به کامبک کامل برسد.
در دقایق پایانی، هر دو تیم موقعیتهایی برای تغییر نتیجه داشتند؛ شوتهای دروژدک و اشتراکالی با واکنش دروازهبان پیکان مهار شد و از سوی دیگر، ضربه سر امیرعلی مددیزاده در وقتهای تلفشده از کنار دروازه تراکتور به بیرون رفت. در نهایت، بازی با برتری ۲ بر یک تراکتور به پایان رسید.
با این پیروزی، تراکتور بار دیگر به جمع تیمهای بالای جدول نزدیک شد و نشان داد همچنان یکی از مدعیان جدی لیگ برتر است؛ در حالی که پیکان با وجود نمایش قابل قبول، دست خالی تبریز را ترک کرد.
ترکیب تراکتور:
علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلیفر، شجاع خلیلزاده، الکساندر سدلار، محمد نادری، تیبور هلیلوویچ، مهدی شیری، مهدی هاشمنژاد، مهدی ترابی (۹۰- اشتراکالی)، امیرحسین حسینزاده و دوماگوی دروژدک
سرمربی: دراگان اسکوچیچ
ترکیب پیکان:
عرفان اسفندیاری، میلاد باقری(28: امیرعلی مددی زاده)، منصور باقری(79:محمدعلی فرامرزی)، مهدی نجفی، فراز امامعلی(79: مرتضی تبریزی)، سجاد جعفری(65: عرفان جمشیدی)، فرید امیری، میثم تیموری، شاهین توکلی، افشین صادقی(65: ایلیا کرمی) و امید فهمی
سرمربی: سعید دقیقی