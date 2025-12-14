به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های چادرملو اردکان و استقلال خوزستان در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران، از ساعت ۱۶:۱۵ روز دوشنبه ۲۴ آذر در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار خواهد شد؛ مسابقه‌ای که از نگاه کادر فنی چادرملو، یکی از کلیدی‌ترین بازی‌های فصل به شمار می‌رود.

سعید اخباری، سرمربی چادرملو اردکان، در نشست خبری پیش از این دیدار با اشاره به شرایط خاص مسابقه گفت: فاصله زمانی کم با بازی قبلی باعث شد فرصت ایده‌آلی برای ریکاوری و آماده‌سازی نداشته باشیم، اما بازیکنان به اهمیت این بازی واقف هستند و با تمرکز کامل وارد زمین خواهند شد.

او با تمجید از استقلال خوزستان عنوان کرد: حریف ما تیمی باهوش و زیرک است که در طول فصل نشان داده توانایی غافلگیر کردن تیم‌های بزرگ را دارد. به همین دلیل معتقدم دیدار فردا هم سخت‌ترین و هم مهم‌ترین بازی فصل ما خواهد بود.

اخباری در ادامه، نقش هواداران را تعیین‌کننده دانست و تأکید کرد: بیش از هر زمان دیگری به حمایت مردم استان یزد نیاز داریم. هر موفقیتی که تاکنون به دست آمده، حاصل همراهی همین هواداران بوده و امیدوارم فردا نیز با حضور پرشورشان، یار دوازدهم واقعی تیم باشند. حضور تماشاگران می‌تواند انرژی مضاعفی به بازیکنان بدهد و در رقم خوردن یک روز تاریخی دیگر برای ورزش استان یزد نقش مهمی داشته باشد.

سرمربی چادرملو درباره وضعیت جسمانی خود نیز توضیح داد: طبق نظر پزشکان، دوره درمان آسیب‌دیدگی من بین چهار تا شش ماه زمان می‌برد، اما تلاش می‌کنم با حفظ روحیه و حضور مستمر کنار تیم، اجازه ندهم این شرایط در روند کاری‌ام خللی ایجاد کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: بازیکنان از حساسیت این مسابقه آگاه هستند و با تمام توان برای کسب نتیجه مطلوب به میدان خواهند رفت.

