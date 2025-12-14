بیانیه در بین دو نیمه؛ ستاره پرسپولیس اخراج نشد (عکس)

به گزارش ایلنا، در یکی از صحنه‌های حساس نیمه نخست دیدار پرسپولیس و آلومینیوم، سرخ‌پوشان پس از یک اشتباه در خط دفاعی، در آستانه از دست دادن توپ در نزدیکی محوطه جریمه خودی قرار گرفتند. در همین صحنه، رحمان جعفری مهاجم آلومینیوم برای تصاحب توپ پیش رفت که برخوردی میان او و میلاد سرلک رخ داد. این برخورد از نگاه داور مسابقه خطا تشخیص داده نشد و بازی ادامه پیدا کرد.

این تصمیم داوری با اعتراض شدید کادر فنی و بازیکنان آلومینیوم همراه شد و پس از پایان بازی در نیمه نخست نیز باشگاه اراکی با انتشار ویدیویی از این صحنه، به طور رسمی نسبت به آن موضع گرفت.

مسئولان آلومینیوم معتقدند این برخورد می‌توانست حداقل با اعلام خطا به سود این تیم همراه شود و حتی در صورت بازبینی توسط کمک‌داور ویدیویی، امکان تغییر نظر داور و اخراج مستقیم سرلک وجود داشت. با این حال، نه تنها خطایی اعلام نشد، بلکه داوران اتاق VAR نیز تصمیمی برای دعوت داور به کنار زمین نگرفتند.

