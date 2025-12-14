دومین برد پیاپی برای پرسپولیس/ آلومینیوم هم مانع سرخ ها نشد

به گزارش ایلنا، پرسپولیس در چارچوب دیدار هفته چهاردهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر از ساعت 16:15 امروز (یکشنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف آلومینیوم اراک رفت که نیمه نخست این مسابقه با پیروزی یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید.

تک گل پرسپولیس در این نیمه را تیوی بیفوما در دقیقه 3 و روی نفوذ خوب میلاد محمدی و پاس در عرض این بازیکن، با یک بغل پای دقیق به ثمر رساند.

پرسپولیس در نیمه اول در اکثر دقایق صاحب توپ و میدان بود و بارها به دروازه آلومینیوم نزدیک شد، اما بی‌دقتی بازیکنان این تیم در ارسال پاس‌های آخر باعث شد تا موقعیت‌های دیگر سرخپوشان به ثمر نرسد.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، حسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، سروش رفیعی، تیوی بیفوما، اوستون ارونوف و علی علیپور.

ترکیب آلومینیوم اراک: محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیر محمد هوشمند، امیر نوری، امین جهان کهن، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی فرد، یاسی جرجانی، علی وطن دوست، عباس کهریزی و رحمان جعفری

داور: حسن اکرمی

در نیمه دوم نیز شاگردان مجتبی حسینی بیشتر صاحب توپ و میدان بودند اما موفق نشدند با خطری جدی دروازه پیام نیازمند را تهدید کنند و در نهایت پرسپولیسی ها نیز با از دست دادن چند موقعیت مناسب با تکیه بر تک گل نیمه اول خود، برنده زمین را ترک کردند.



با این پیروزی شاگردان اوسمار با دو بازی بیشتر نسبت به سپاهان، تراکتور و همچنین استقلال به صدر جدول رسید و در انتظار نتایج دیگر رقبای خود خواهند ماند تا تکلیف نیم فصل ابتدایی مشخص شود. پرسپولیس در آخرین بازی نیم فصل راهی رفسنجان خواهد شد تا با مس و شاگردان مجتبی جباری دیدار کند.

انتهای پیام/