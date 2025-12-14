خبرگزاری کار ایران
ترکیب پیکان برابر تراکتور اعلام شد

پیکان در دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر به مصاف تراکتور می‌رود.

به گزارش ایلنا،  دیدار تیم‌های تراکتور و پیکان در چارچوب هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر، عصر امروز در تبریز برگزار می‌شود. پیکان در این مسابقه با ترکیبی مشخص پا به میدان می‌گذارد تا مقابل میزبان خود به نتیجه مطلوب برسد.

بر اساس تصمیم کادر فنی، سعید دقیقی، عرفان اسفندیاری، میلاد باقری، منصور باقری، مهدی نجفی، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، میثم تیموری، شاهین توکلی، افشین صادقی و امید فهمی از ابتدا در ترکیب اصلی پیکان حضور دارند.

پیکان امیدوار است با این ترکیب بتواند از دیدار حساس خارج از خانه برابر تراکتور امتیاز بگیرد و جایگاه خود را در جدول لیگ برتر بهبود ببخشد.

ترکیب پیکان برابر تراکتور:

عرفان اسفندیاری، میلاد باقری، منصور باقری، مهدی نجفی، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، میثم تیموری، شاهین توکلی، افشین صادقی و امید فهمی

 

