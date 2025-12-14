ترکیب تراکتور برای دیدار با پیکان اعلام شد

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های تراکتور و پیکان در چارچوب هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، عصر امروز از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز (بنیان دیزل) برگزار می‌شود.

بر اساس تصمیم دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، علیرضا بیرانوند در چارچوب دروازه سرخ‌پوشان قرار گرفته و دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار و محمد نادری خط دفاعی این تیم را تشکیل می‌دهند.

در خط میانی، تیبور هلیلوویچ، مهدی شیری و مهدی هاشم‌نژاد به میدان می‌روند و در فاز هجومی نیز مهدی ترابی، امیرحسین حسین‌زاده و دوماگوی دروژدک از ابتدا در ترکیب تراکتور حضور دارند.

تراکتور با این ترکیب به دنبال کسب سه امتیاز دیدار خانگی مقابل پیکان است تا جایگاه خود را در جدول لیگ برتر بهبود ببخشد.

ترکیب تراکتور برابر پیکان:

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، محمد نادری، تیبور هلیلوویچ، مهدی شیری، مهدی هاشم‌نژاد، مهدی ترابی، امیرحسین حسین‌زاده و دوماگوی دروژدک

