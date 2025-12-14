سه بازیکن پرسپولیس در آستانه محرومیت
پرسپولیس در حالی مقابل آلومینیوم اراک به میدان میرود که علاوه بر اهمیت امتیازات این مسابقه در لیگ برتر، وضعیت انضباطی چند مهره کلیدی، نگرانیهایی را برای کادر فنی سرخها ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت در آستانه دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر برابر آلومینیوم اراک، شرایطی دوگانه را تجربه میکنند؛ از یکسو نیاز به کسب سه امتیاز برای تثبیت جایگاه در جدول و از سوی دیگر، نگاه محتاطانه کادر فنی به مسابقه حساس پیشرو در جام حذفی مقابل تراکتور.
در این میان، میلاد محمدی، علی علیپور و تیوی بیفوما سه بازیکن پرسپولیس هستند که با دریافت سه کارت زرد، در آستانه محرومیت قرار دارند. این سه بازیکن در صورت دریافت کارت زرد در دیدار امروز، بازی بعدی لیگ مقابل مس را از دست خواهند داد؛ موضوعی که میتواند برنامههای اوسمار ویهرا را تحت تأثیر قرار دهد.
محمدی بهعنوان مدافع چپ اصلی پرسپولیس، علیپور بهعنوان مهاجم شماره یک و بیفوما بهعنوان یکی از مهرههای اثرگذار در فاز هجومی، نقش مهمی در ساختار تاکتیکی تیم دارند و غیبت احتمالی هرکدام از آنها میتواند هزینه فنی قابل توجهی برای سرخها به همراه داشته باشد.
در کنار بحث کارتها، کادر فنی پرسپولیس تأکید ویژهای بر مدیریت فشار مسابقه و پیشگیری از مصدومیت بازیکنان دارد. سرخها پنجشنبه هفته جاری باید در جام حذفی به مصاف تراکتور بروند؛ دیداری حساس و سرنوشتساز که حضور تمامی نفرات آماده در آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
بر همین اساس، اوسمار ویهرا و همکارانش از بازیکنان خواستهاند با تمرکز، کنترل هیجان و احتیاط کامل وارد زمین شوند تا پرسپولیس بدون تلفات انضباطی یا مصدومیت، با حداکثر توان به استقبال جدال جام حذفی و آخرین بازی نیمفصل نخست برود.