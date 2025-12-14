به گزارش ایلنا، امباپه، که هفت سال را در پی‌اس‌جی سپری کرده و در این مدت موفق به کسب شش عنوان قهرمانی لیگ ۱ و ثبت ۲۵۶ گل شده، اکنون در شرایطی قرار دارد که روابطش با باشگاه به شدت تیره شده است. در تاریخ ۱۷ نوامبر، هر دو طرف به دلیل اختلافات مالی به دادگاه مراجعه کردند و امباپه از پاری سن ژرمن مبلغ ۲۶۳ میلیون یورو (معادل ۲۳۰ میلیون پوند یا ۳۰۹ میلیون دلار) را طلب کرده است. در مقابل، باشگاه فرانسوی نیز علیه امباپه شکایت کرده و خواستار دریافت حدود ۴۴۰ میلیون یورو خسارت شده است.

روند اختلافات

امباپه در ۳۱ آگوست ۲۰۱۷ از موناکو به PSG پیوست و در ابتدا به صورت قرضی و سپس با انتقال دائمی به مبلغ ۱۸۰ میلیون یورو به این باشگاه ملحق شد. او در فصل اول خود موفق به کسب یک سه‌گانه داخلی شد و پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۸ با فرانسه، به یکی از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال تبدیل شد.

در تابستان ۲۰۲۱ و با یک سال باقی‌مانده از قراردادش، انتظار می‌رفت امباپه باشگاه را ترک کند، اما PSG با دو پیشنهاد از رئال مادرید مخالفت کرد و به جای آن، لیونل مسی را به جمع ستاره‌های خود اضافه کرد. امباپه در مه ۲۰۲۲ تصمیم به ماندن گرفت و قراردادی جدید امضا کرد که در واقع یک تمدید دو ساله تا تابستان ۲۰۲۴ با گزینه‌ای برای یک سال دیگر بود.

ادعای عدم وفاداری

در ادعاهای حقوقی خود، PSG مدعی است که امباپه در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ نامه‌ای به باشگاه ارسال کرده و اعلام کرده که نمی‌خواهد گزینه تمدید قراردادش را فعال کند. این باشگاه ادعا می‌کند که این نامه به تاریخ ۱۵ جولای ۲۰۲۲ برگردانده شده و نشان‌دهنده عدم وفاداری امباپه است، چرا که او تصمیم خود را برای نزدیک به ۱۱ ماه مخفی نگه داشته است.

وکیل امباپه، دلفین ورهیدن، در جلسه دادگاه گفت که این نامه به منظور شفافیت ارسال شده است تا نشان دهد امباپه قصد تمدید قرارداد را ندارد. امباپه در تابستان ۲۰۲۳ فرصت پیوستن به الهلال عربستان را رد کرد و تمایل بیشتری به پیوستن به رئال مادرید داشت.

جزییات دعوا

در ادامه این دعوای حقوقی، PSG اعلام کرد که توافقی بین دو طرف در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۳ حاصل شده است. طبق این توافق، اگر امباپه قراردادش را برای فصل ۲۰۲۴-۲۵ تمدید می‌کرد، باشگاه می‌توانست مبلغ ۱۸۰ میلیون یورو به عنوان حق انتقال دریافت کند. در غیر این صورت، او باید برخی از مزایای مالی را به باشگاه بازگرداند.

با این حال، وکیل امباپه این ادعا را رد کرد و گفت که هیچ توافقی در این تاریخ وجود نداشته است. او همچنین تأکید کرد که قرارداد امباپه باید به عنوان یک قرارداد دائمی محسوب شود و این بازیکن باید به مزایای قانونی خود دسترسی داشته باشد.

نتیجه‌گیری

در نهایت، امباپه به دنبال دریافت ۲۶۳ میلیون یورو از PSG است و همچنین ادعاهایی درباره عدم پرداخت پاداش‌ها، دستمزدهای معوق، و نقض حقوق خود مطرح کرده است. پی اس جی نیز در مقابل خواستار دریافت ۴۴۰ میلیون یورو خسارت به دلیل نقض قرارداد و آسیب‌های مالی ناشی از این اختلافات شده است.

حکم نهایی این پرونده در تاریخ ۱۶ دسامبر اعلام خواهد شد، اما این تنها بخشی از یک دعوای بزرگ‌تر است که به مسائل دیگری نیز مربوط می‌شود و ممکن است مدت‌زمان طولانی‌تری را به خود اختصاص دهد.

انتهای پیام/