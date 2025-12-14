خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوسمار روی ستاره هجومی تیمش ریسک نمی‌کند

اوسمار روی ستاره هجومی تیمش ریسک نمی‌کند
کد خبر : 1727433
لینک کوتاه کپی شد.

به نظر می‌رسد محمد عمری برای دومین بازی پیاپی در لیست سرخ‌ها جایی مخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، محمد عمری، وینگر-مهاجم تکنیکی سرخ‌ها که بعد از دربی با مصدومیت مواجه شده بود، برای دومین بازی پیاپی از فهرست پرسپولیس خط خورده تا غیبتش ادامه‌دار شود. عمری که در مقاطعی از فصل یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیم محسوب می‌شد، با وجود حضور در تمرینات هنوز به شرایط مطلوب بازنگشته و کادر پزشکی ترجیح داده روند درمان او بدون ریسک ادامه پیدا کند.

در غیاب عمری، تیوی بیفوما گزینه اصلی جانشینی در پست وینگر راست خواهد بود. بازیکنی که در بازی‌های اخیر در نقش‌های مختلفی به میدان رفته و حالا بار دیگر به پست تخصصی خود نزدیک می‌شود. این تغییر باعث می‌شود چینش هجومی پرسپولیس دچار جابه‌جایی شود و اوسمار برای پر کردن جای خالی عمری، به تجربه و قدرت بدنی بیفوما تکیه کند. همچنین محمد خدابنده‌لو نیز با این تغییرات یک پست جلو می‌رود و نزدیک‌تر به باکس و پشت علی علیپور نقش آفرینی می‌کند.

ادامه غیبت عمری در حالی رقم می‌خورد که پرسپولیس به بازی‌های پایانی نیم‌فصل نزدیک می‌شود و بازگشت او می‌تواند دست کادرفنی را بازتر کند. با این حال، اولویت سرخ‌ها بازگرداندن این بازیکن با آمادگی کامل است.

به نظر می‌رسد اوسمار می‌خواهد عمری برای بازی روز پنجشنبه مقابل تراکتور به آمادگی کامل برسد و به همین دلیل تعجبی ندارد اگر نا او در لیست بازی امروز برابر آلومینیوم به چشم نخورد‌.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری