اوسمار روی ستاره هجومی تیمش ریسک نمیکند
به نظر میرسد محمد عمری برای دومین بازی پیاپی در لیست سرخها جایی مخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، محمد عمری، وینگر-مهاجم تکنیکی سرخها که بعد از دربی با مصدومیت مواجه شده بود، برای دومین بازی پیاپی از فهرست پرسپولیس خط خورده تا غیبتش ادامهدار شود. عمری که در مقاطعی از فصل یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیم محسوب میشد، با وجود حضور در تمرینات هنوز به شرایط مطلوب بازنگشته و کادر پزشکی ترجیح داده روند درمان او بدون ریسک ادامه پیدا کند.
در غیاب عمری، تیوی بیفوما گزینه اصلی جانشینی در پست وینگر راست خواهد بود. بازیکنی که در بازیهای اخیر در نقشهای مختلفی به میدان رفته و حالا بار دیگر به پست تخصصی خود نزدیک میشود. این تغییر باعث میشود چینش هجومی پرسپولیس دچار جابهجایی شود و اوسمار برای پر کردن جای خالی عمری، به تجربه و قدرت بدنی بیفوما تکیه کند. همچنین محمد خدابندهلو نیز با این تغییرات یک پست جلو میرود و نزدیکتر به باکس و پشت علی علیپور نقش آفرینی میکند.
ادامه غیبت عمری در حالی رقم میخورد که پرسپولیس به بازیهای پایانی نیمفصل نزدیک میشود و بازگشت او میتواند دست کادرفنی را بازتر کند. با این حال، اولویت سرخها بازگرداندن این بازیکن با آمادگی کامل است.
به نظر میرسد اوسمار میخواهد عمری برای بازی روز پنجشنبه مقابل تراکتور به آمادگی کامل برسد و به همین دلیل تعجبی ندارد اگر نا او در لیست بازی امروز برابر آلومینیوم به چشم نخورد.