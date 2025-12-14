درگیری جنجالی هواداران بازی حساس را لغو کرد!

به گزارش ایلنا، دیدار دو تیم ولینگ یونایتد و پاترز بار تاون در لیگ ایستمیان به دلیل درگیری فیزیکی که منجر به آسیب‌دیدگی سرمربی پاترز بار شد، پیش از آغاز لغو گردید و پلیس یک مظنون را بازداشت کرد.

پلیس متروپولیتن اعلام کرد که شنبه حدود ساعت ۱۳:۱۸ به گزارش درگیری میان دو مرد در ورزشگاه پارک ویو رود ولینگ فراخوانده شد. بر اساس این گزارش، سامی مور، سرمربی ۳۸ ساله پاترز بار تاون، از ناحیه صورت آسیب دید و مردی ۴۲ ساله به اتهام ایراد ضرب و جرح شدید بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

سخنگوی پلیس متروپولیتن به بی‌بی‌سی اسپورت گفت:«مأموران به محل باشگاه ولینگ فراخوانده شدند و مردی ۳۸ ساله را با جراحات صورت یافتند. مردی ۴۲ ساله به ظن ضرب و جرح شدید بازداشت شد و در حال حاضر در بازداشت است.»

هر دو باشگاه بلافاصله بیانیه‌ای منتشر کردند و لغو بازی را تأیید نمودند. پاترز بار تاون در بیانیه خود اعلام کرد: «دیدار امروز مقابل ولینگ یونایتد پیش از آغاز به دلیل حادثه جدی مربوط به یکی از اعضای کادر مدیریتی تیم لغو شد. پلیس در محل حضور یافت و با توجه به مداخله آن‌ها، ادامه بازی ممکن نبود. سرمربی ما تحت مراقبت‌های پزشکی مناسب قرار دارد و باشگاه به طور کامل از او حمایت می‌کند. موضوع به مقامات ذی‌ربط از جمله لیگ و فدراسیون فوتبال انگلیس ارجاع شده و ما در حال دریافت مشاوره رسمی هستیم. با توجه به ادامه فرآیندها، باشگاه فعلاً اظهارنظر بیشتری نخواهد کرد.»

باشگاه ولینگ نیز با بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که بازی لغو شده و در زمان مناسب جزئیات دیدار جایگزین اعلام خواهد شد.

نیک رابینسون، رئیس لیگ ایستمیان، نیز تأیید کرد که لیگ از این حادثه مطلع شده و منتظر گزارش‌های کتبی است، اما فعلاً نمی‌تواند اظهارنظر بیشتری کند. تحقیقات پلیس درباره این درگیری ادامه دارد.

