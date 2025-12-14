به گزارش ایلنا، پیام نیازمند با ثبت هفت کلین‌شیت تا پایان هفته گذشته، در حال حاضر صدرنشین جدول دروازه‌بان‌های لیگ برتر از حیث بسته نگه داشتن دروازه است. آماری که نشان می‌دهد خط دفاعی پرسپولیس با فرماندهی او به ثبات قابل توجهی رسیده است. نیازمند در هفته‌های اخیر بارها با واکنش‌های مطمئن و سیوهای تعیین‌کننده، نقش مستقیمی در امتیازگیری سرخ‌ها ایفا کرده و یکی از ستون‌های اصلی تیم اوسمار ویه‌را به حساب می‌آید.

در شرایطی که پرسپولیس امروز به مصاف آلومینیوم اراک می‌رود، پیام نیازمند این فرصت را دارد تا هشتمین کلین‌شیت فصل خود را ثبت کند و فاصله‌اش را با سایر رقبا حفظ کند. تقابلی که البته ساده نخواهد بود، چرا که آلومینیوم همواره تیمی سخت‌کوش و موقعیت‌ساز نشان داده و گلر پرسپولیس باید بار دیگر تمرکز بالایی داشته باشد.

در جدول تعقیب‌کنندگان نیازمند، نام‌های آشنایی دیده می‌شود. فرزین گروسیان، ادسون ماردن، فرزاد طیبی‌پور، محمد خلیفه و حامد لک هرکدام با ۶ کلین‌شیت در رتبه‌ بعدی قرار دارند و در تلاش هستند فاصله خود را با دروازه‌بان پرسپولیس کم کنند.

اگر او امروز هم موفق به بسته نگه داشتن دروازه شود، جایگاهش در صدر جدول کلین‌شیت‌ها مستحکم‌تر از قبل خواهد شد. این اتفاقی است که می‌تواند مسیر پرسپولیس در کورس قهرمانی را هم هموارتر کند.

