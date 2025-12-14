کاپیتان پرسپولیس نیمکت نشین میشود
امید عالیشاه احتمالا در بازی امروز کار را از روی نیمکت شروع خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، کاپیتان اول سرخها که بهتازگی از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده، با نظر کادر پزشکی مجوز حضور در فهرست مسابقه را دریافت کرده اما اوسمار ویهرا قصد ندارد درباره این بازیکن ریسک کند. عالیشاه در روزهای اخیر تمرینات گروهی را پشت سر گذاشته، با این حال هنوز به شرایط ایدهآل مسابقهای نرسیده است.
بر همین اساس پیشبینی میشود سرمربی پرسپولیس روی استفاده از عالیشاه بهعنوان بازیکن تعویضی حساب باز کرده باشد. سناریویی که در صورت نیاز تیم و مساعد بودن شرایط بازی، میتواند به حضور کاپیتان در ۲۰ دقیقه پایانی منجر شود.
پرسپولیس در مقطع حساسی از فصل قرار دارد و مدیریت دقایق بازیکنان کلیدی اهمیت بالایی دارد. به همین دلیل بازگشت عالیشاه، هرچند تدریجی، میتواند برای سرخها خبر امیدوارکنندهای باشد.
عالیشاه در دیدار دربی به دلیل نامساعد بودن چمن اراک دچار آسیب دیدگی شد و بازی پیکان را نیز به طور کامل از دست داده بود.