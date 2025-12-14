خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاپیتان پرسپولیس نیمکت نشین می‌شود

کاپیتان پرسپولیس نیمکت نشین می‌شود
کد خبر : 1727363
لینک کوتاه کپی شد.

امید عالیشاه احتمالا در بازی امروز کار را از روی نیمکت شروع خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، کاپیتان اول سرخ‌ها که به‌تازگی از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده، با نظر کادر پزشکی مجوز حضور در فهرست مسابقه را دریافت کرده اما اوسمار ویه‌را قصد ندارد درباره این بازیکن ریسک کند. عالیشاه در روزهای اخیر تمرینات گروهی را پشت سر گذاشته، با این حال هنوز به شرایط ایده‌آل مسابقه‌ای نرسیده است.

بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود سرمربی پرسپولیس روی استفاده از عالیشاه به‌عنوان بازیکن تعویضی حساب باز کرده باشد. سناریویی که در صورت نیاز تیم و مساعد بودن شرایط بازی، می‌تواند به حضور کاپیتان در ۲۰ دقیقه پایانی منجر شود. 

پرسپولیس در مقطع حساسی از فصل قرار دارد و مدیریت دقایق بازیکنان کلیدی اهمیت بالایی دارد. به همین دلیل بازگشت عالیشاه، هرچند تدریجی، می‌تواند برای سرخ‌ها خبر امیدوارکننده‌ای باشد.

عالیشاه در دیدار دربی به دلیل نامساعد بودن چمن اراک دچار آسیب دیدگی شد و بازی پیکان را نیز به طور کامل از دست داده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری