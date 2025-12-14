به گزارش ایلنا، زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک، بار دیگر به فیفا در خصوص افزایش قیمت بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ اعتراض کرد و خواستار تعیین قیمت‌های ثابت برای ساکنان نیویورک شد. این انتقادات در پی اعلام قیمت‌های بالا برای بلیت‌های نهایی در استادیوم مت‌لایف نیوجرسی مطرح شده که به ۹ هزار دلار رسیده است.

فاز سوم و آخر فروش بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ موجی از انتقادات را به دنبال داشته که عمدتاً به دلیل قیمت‌های بالای اعلام شده پس از انتشار برنامه مسابقات، شهرهای میزبان و تقسیم‌بندی گروه‌هاست. بلیت‌های رده اول برای مسابقه فینال در استادیوم مت‌لایف نیوجرسی به قیمت ۹۰۰۰ دلار رسیده است، که فیفا را به خاطر آنچه هواداران به عنوان تورم بی‌سابقه نسبت به جام جهانی قبلی توصیف کرده‌اند، تحت فشار قرار داده است. در جام جهانی قبلی، بلیت‌های فینال در برخی موارد پنج برابر ارزان‌تر بودند.

در میان این انتقادات، ممدانی تأکید کرد که قیمت‌ها باید برای ساکنان نیویورک "منصفانه" باشد، به ویژه که این منطقه آماده می‌شود تا میزبان مسابقه فینال این تورنمنت باشد. او در مصاحبه‌ای با کانال یوتیوب Cooligans گفت:"نیویورک گران‌ترین شهر کشور است و مردم برای جام جهانی هیجان‌زده هستند. اما وقتی به قیمت بلیت‌ها و این واقعیت که فیفا از قیمت‌گذاری متفاوت استفاده خواهد کرد نگاه می‌کنید، به همین دلیل است که ما خواهان قیمت‌های ثابت و تخفیف برای ساکنان محلی هستیم؛ درست مانند آنچه در جام جهانی‌های قبلی، از جمله قطر ۲۰۲۲ و روسیه ۲۰۱۸ مشاهده کرده‌ایم."

هدف ممدانی از جام جهانی برای نیویورک

شهردار منتخب تأکید کرد که اولویت اصلی او در طول این تورنمنت، اطمینان از حضور هر چه بیشتر ساکنان نیویورک در مسابقات است و نه اینکه آن‌ها مجبور شوند از خانه مسابقات را تماشا کنند.

او افزود:"ما خواسته‌ایم که بخشی از بلیت‌ها برای هواداران محفوظ باشد. خوشحالم که فیفا اعلام کرد برخی قیمت‌های ثابت وجود خواهد داشت، اما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است. ما نمی‌خواهیم این رویداد چیزی باشد که مردم فقط از روی صفحه نمایش ببینند، می‌خواهیم آن‌ها در استادیوم حضور داشته باشند."

