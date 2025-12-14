خبرگزاری کار ایران
آخرین به روزرسانی از وضعیت ژابی آلونسو روی نیمکت رئال مادرید

کد خبر : 1727315
شرایط ژابی آلونسو روی نیمکت رئال مادرید تنها به نتیجه یک یا چند مسابقه محدود نمی‌شود و ابعادی عمیق‌تر از برد و باخت دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از آس،  در رئال مادرید، هر مسابقه حکم یک فینال را دارد؛ فشاری که از نام، نشان و تاریخ باشگاه سرچشمه می‌گیرد و هر بار با ورود تیم به زمین به اوج می‌رسد. به همین دلیل، همه توان پوشیدن پیراهن رئال یا نشستن روی نیمکت این تیم را ندارند. این واقعیتی انکارناپذیر و بخشی از الزامات حرفه‌ای در سطحی است که کهکشانی‌ها در آن قرار دارند.

در چنین فضایی، رئال مادرید اکنون دوران دشواری را پشت سر می‌گذارد؛ دورانی که ژابی آلونسو سکان هدایت تیم را در دست دارد. صحبت از اولتیماتوم و «همه‌ یا هیچ‌چیز» در هر بازی به میان آمده، اما مسئله فراتر از عملکرد رئال در دیدارهایی مانند بازی مقابل آلاوس در ویتوریا، تالاورا در جام حذفی یا حتی تقابل خانگی با سویا برای پایان سال ۲۰۲۵ است.

آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، احساس تغییر است؛ دیدن و لمس یک دگرگونی اساسی در تیم. رسیدن به چنین نقطه‌ای آسان نیست، اما اگر ورزشی وجود داشته باشد که اینگونه تحولات ناگهانی در آن ممکن باشد، بی‌تردید فوتبال است.

هوادارانی که چهارشنبه گذشته، پس از آنچه مقابل منچسترسیتی و در دیدارهای قبلی دیدند، نارضایتی خود را به‌وضوح نشان دادند و این حس را منتقل کردند که گویی رأی خود را پیشاپیش صادر کرده‌اند.

اکنون هر دو طرف باید برای بازسازی اعتماد ازدست‌رفته تلاش کنند؛ اعتمادی که در شرایط فعلی، بازگشت آن دشوار به نظر می‌رسد و فراتر از یک نتیجه ساده است. این اعتماد نه‌تنها به عملکرد در زمین، بلکه به پیام‌هایی که در نشست‌های خبری و در جریان مسابقات منتقل می‌شود نیز گره خورده است.

تا این لحظه، نشانه‌های جدی از بازگشت دیده نشده؛ به‌جز حمایت علنی بازیکنان از ژابی آلونسو پس از دیدار برابر منچسترسیتی. موضوعی که دقیقاً همین‌جا نگران‌کننده تلقی می‌شود؛ دست‌کم از نگاه مدیران و تصمیم‌گیران در والدبباس.

حتی با وجود تلاش حداکثری، تیم هنوز نتوانسته شرایط را به سود خود تغییر دهد. زمان به‌سرعت در حال از دست رفتن است و همان‌طور که بارها تأکید شده، ماجرا فقط برد یا باخت یک مسابقه نیست؛ بلکه به تحلیل دقیق شرایط و گرفتن تصمیم‌های سرنوشت‌ساز بازمی‌گردد.

انتهای پیام/
