ترکیب احتمالی رئال مادرید مقابل آلاوس (شماتیک)

به گزارش ایلنا، رئال مادرید در این بازی هیچ‌کدام از سه مدافع چپ اصلی خود را در اختیار ندارد؛ فرلان مندی مصدوم است و کارراس و فران گارسیا محروم هستند. ادواردو کاماوینگا که پیش‌تر در مواقع اضطراری در این پست بازی کرده بود، نیز به دلیل آسیب‌دیدگی غایب است و این شرایط راه را برای حضور ویکتور والدپنیاس، مدافع جوان کاستیا، در ترکیب اصلی باز کرده است.

در خط دفاع، فده والورده احتمالاً دوباره در پست دفاع راست بازی خواهد کرد، رائول آسنسیو در مرکز دفاع حضور قطعی دارد و زوج او بین آنتونیو رودیگر و دین هویسن (که هر دو با احتیاط مدیریت می‌شوند) انتخاب خواهد شد. خوان مارتینز، دیگر محصول آکادمی، روی نیمکت منتظر فرصت می‌ماند.

در میانه میدان، با جابه‌جایی والورده به دفاع و غیبت کاماوینگا، دنی سبایوس شانس بالایی برای همراهی اورلین شوامنی دارد. اگر آرایش ۴-۴-۲ بازی مقابل منچسترسیتی تکرار شود، رودریگو (که با گلش در آن بازی جبران کرد) و جود بلینگام در کناره‌ها قرار می‌گیرند. در خط حمله، با بازگشت کیلیان امباپه، او کنار وینیسیوس جونیور به جای گونسالو قرار خواهد گرفت.

ترکیب احتمالی رئال مادرید به این شکل پیش‌بینی می‌شود: کورتوا؛ والورده، آسنسیو، رودیگر یا هویسن، والدپنیاس؛ رودریگو، شوامنی، سبایوس، بلینگام؛ امباپه و وینیسیوس.

فهرست کامل دعوت‌شدگان شامل لونین، مستره؛ خوان مارتینز، گولر، سسترو، تیاگو پیتارچ، ماستانتونو، براهیم و گونسالو است.

دنی کارواخال، ادر میلیتائو، داوید آلابا، ترنت، مندی و کاماوینگا مصدوم هستند و فران گارسیا، کارراس و انریک نیز محروم‌اند (دو نفر آخر محرومیت دو جلسه‌ای را آغاز می‌کنند.)

