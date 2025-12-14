آلاوس - رئال مادرید؛ آزمون سرنوشت ساز ژابی آلونسو
رئال مادرید در شرایطی حساس و زیر فشار نتایج اخیر، امشب در ورزشگاه مندیسوروتسا به مصاف آلاوس میرود؛ دیداری که میتواند سرنوشت پروژه ژابی آلونسو روی نیمکت کهکشانیها را روشنتر کند.
به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، رئال مادرید با شرایطی دشوار و در حالیکه بهشدت تحت فشار قرار گرفته، راهی ویتوریا شده است. هر پاس، هر تصمیم و هر توپ در این مسابقه اهمیتی دوچندان دارد و ژابی آلونسو بهخوبی میداند که تیمش باید هرچه سریعتر واکنشی قاطع نشان دهد. نوسان در عملکرد و شکستهای اخیر، کهکشانیها را در موقعیتی شکننده قرار داده و پیروزی مقابل آلاوس میتواند فراتر از سه امتیاز، نفسی تازه برای حفظ اعتماد و امید به پروژه فعلی باشد.
تقویم مسابقات نیز هیچ رحمی به رئال مادرید ندارد؛ بهویژه در باشگاهی که همواره با بالاترین سطح انتظارات مواجه است. پس از شکست برابر سلتاویگو و منچسترسیتی در بازگشت پرحاشیه آلونسو به سانتیاگو برنابئو، سرمربی رئال باید در فاصلهای ششروزه، سه دیدار سرنوشتساز را پشت سر بگذارد: آلاوس، تالاورا در جام حذفی و سپس سویا در برنابئو.
نخستین ایستگاه این مسیر سخت، ورزشگاه مندیسوروتسا است؛ جایی که اگرچه تاریخ به سود رئال مادرید بوده، اما فشار برای پیروزی هرگز تا این اندازه سنگین نبوده است. ژابی آلونسو در نشست خبری پیش از بازی گفت:«فردا یازده بازیکن رئال مادرید وارد زمین میشوند تا نهایت توان خود را بگذارند.»
اظهارنظری که بیش از هر چیز، فضای آزمونی را تداعی میکند که آلونسو در نخستین تجربه جدیاش روی نیمکت رئال با آن روبهرو شده است.
فهرست طولانی غایبان
مشکلات رئال مادرید در خط دفاعی، شرایط را پیچیدهتر کرده است. شش بازیکن شامل کاماوینگا، کارواخال، مندی، آلابا، ترنت و میلیتائو به دلیل مصدومیت و سه بازیکن دیگر به علت محرومیت، در اختیار کادر فنی نیستند. این وضعیت باعث شده رئال مادرید عملاً بدون مدافع کناری تخصصی راهی این دیدار شود.
در چنین شرایطی، احتمال بازگشت فده والورده به سمت راست خط دفاع وجود دارد و ویکتور والدپنیاس، بازیکن آکادمی باشگاه، آماده نخستین بازی رسمی خود زیر نظر ژابی آلونسو در تیم اول است؛ اتفاقی که میتواند او را به نخستین محصول آکادمی تبدیل کند که در دوره آلونسو برای رئال مادرید به میدان میرود.
همچنین اندریک نیز به دلیل محرومیت، فهرست غایبان را کامل کرده است. آلونسو در اینباره گفت:«بازیکنان زیادی در اختیار نداریم و از نفرات کاستیا استفاده خواهیم کرد. آنها همیشه کیفیت خوبی در تمرینات نشان میدهند و اگر نیاز باشد، آماده کمک هستند. فردا با بازیکنانی به میدان میرویم که شرایط بازی دارند و میتوانند در ویتوریا به تیم کمک کنند.»
بازگشت امید با امباپه
در میان این همه مشکل، یک خبر امیدوارکننده برای رئال مادرید وجود دارد: کیلیان امباپه. ستاره فرانسوی که بیش از نیمی از گلهای این فصل تیم را به ثمر رسانده، پس از مصدومیت جدی زانو به ترکیب بازگشته و مأموریت دارد بار دیگر خط حمله را جان ببخشد.
ژابی آلونسو با تأیید این موضوع گفت:«نسبت به بازی با منچسترسیتی غایب جدیدی نداریم. کیلیان برگشته، شرایط بازی دارد و فردا درباره استفاده از او تصمیم میگیریم. بدون شک، این خبر خوبی برای ماست.»
حضور امباپه میتواند نقطه عطف این دیدار باشد؛ بازیکنی که توانایی تغییر جریان مسابقه را دارد و میتواند قفل دفاع آلاوس را باز کند؛ آن هم در دیداری که برای آینده پروژه آلونسو اهمیتی حیاتی دارد.
حریفی بیپروا در خانه
در سوی مقابل، آلاوس با شرایطی مطلوب و روحیهای بالا پا به میدان میگذارد. شاگردان ادواردو کودت پس از پیروزی در دربی باسک مقابل رئال سوسیهداد، ورزشگاه را مملو از تماشاگر کردهاند و به نزدیک شدن به سهمیههای اروپایی امیدوارند. خط دفاع منسجم، درخشش آنتونیو سیورا و بازگشت آنتونیو بلانکو، آلاوس را به تیمی خطرناک، بهویژه در خانه، تبدیل کرده است.
آمار به سود رئال مادرید است؛ ۹ پیروزی در ۱۰ دیدار اخیر در ویتوریا و تنها دو شکست در ۱۹ بازی لیگ در مندیسوروتسا. با این حال، تاریخ تضمینکننده پیروزی نیست.
در ویتوریا، آزمون همچنان ادامه دارد؛ آزمونی که رئال مادرید باید در آن از دل بحران عبور کند و ژابی آلونسو، بیش از هر زمان دیگر، روی نیمکت نشسته تا شاید آخرین فرصت خود برای نجات پروژهاش را به بهترین شکل استفاده کند. او در پایان گفت:«سالهاست در فوتبال هستم. هیچ اتفاقی من را غافلگیر نمیکند. اینها بخشی طبیعی از فوتبال است و باید با مسئولیت جایگاهی که داریم و چیزی که نمایندهاش هستیم، با آن روبهرو شویم.»