دفاع باشگاه تراکتور از خداداد عزیزی بعد از جنجال بزرگ
باشگاه تراکتور با انتشار بیانیهای رسمی، به حواشی اخیر پیرامون خداداد عزیزی واکنش نشان داد و تأکید کرد که تمرکز افکار عمومی و رسانهها بهاشتباه متوجه این باشگاه شده، در حالی که ریشه برخی مشکلات فوتبال ایران در مسائل دیگری نهفته است.
به گزارش ایلنا، در هفتههای اخیر، خداداد عزیزی به یکی از چهرههای پربحث فوتبال ایران تبدیل شده و اظهارات او واکنشهای گستردهای را در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی به همراه داشته است. در همین راستا، باشگاه تراکتور با صدور بیانیهای تلاش کرده از سرپرست خود حمایت کند و نسبت به فضایی که علیه این باشگاه شکل گرفته، موضع بگیرد.
در متن بیانیه باشگاه آمده است:
در روزهای اخیر، هجمهای هدفمند و سازمانیافته علیه آقای خداداد عزیزی، مدیر محترم تیم فوتبال تراکتور و اسطوره پرافتخار فوتبال ایران شکل گرفته است؛ هجمهای که همچون گذشته، ریشه در نگاههای رنگی، غیرفوتبالی و جهتدار برخی رسانهها و اظهارنظرکنندگان دارد و بهوضوح با هدف انحراف افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر سایر اتفاقات و حواشی جنجالی فوتبال ایران دنبال میشود.
برجستهسازی عامدانه اظهارات آقای خداداد عزیزی، دقیقاً در مقطعی صورت میگیرد که افکار عمومی هنوز شاهد جنگ، درگیری و تنش گسترده میان هواداران دو تیم در جریان دربی بوده است؛ اتفاقی نگرانکننده، پرخطر و ضدفرهنگی که میتوانست تبعات سنگین اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد، اما به شکلی معنادار و سؤالبرانگیز، از سوی بسیاری از همان رسانهها و مدعیان اخلاق، یا نادیده گرفته شد یا به حاشیه رانده شد.
متأسفانه شدت و تکرار این فضاسازیها علیه باشگاه تراکتور بهگونهای است که در ذهن افکار عمومی چنین القا میشود که گویی این باشگاه، عامل و منشأ تمامی مشکلات فوتبال کشور است؛ رویکردی ناعادلانه، غیرحرفهای و بهدور از انصاف که سالهاست هواداران میلیونی تراکتور با آن مواجهاند.
سؤال روشن و صریح ما از متولیان، رسانهها و مدعیان اخلاق و قانون این است:
چرا درباره فیلم منتشرشده از بازیکن یکی از تیمها در شرایط غیرعادی (شرب خمر)، چنین موج رسانهای و برخورد قاطع شکل نمیگیرد؟
چرا زمانی که بازیکن یک تیم خاص، الفاظی بسیار رکیک و زننده علیه دروازهبان تیم مقابل در دربی به کار میبرد، برخوردی درخور شأن فوتبال ایران صورت نمیگیرد؟
چرا جنگ و درگیری هواداران دو تیم در سکوهای دربی، که تهدیدی جدی برای امنیت ورزشگاههاست، بهسرعت از دستور کار رسانهها خارج میشود؟
چرا توهین بازیکن یکی از تیمهای پایتخت به هواداران تیم خود، بدون واکنش مؤثر باقی میماند؟
چرا فراموش کردهاید که دروازهبان یکی از تیمها، در همین ورزشگاه بنیان دیزل، با الفاظی زشت و زننده علیه یک توپجمعکن نونهال صحبت کرد؟ آن روزها مدعیان اخلاقمداری کجا بودند و چرا امروز ناگهان یاد اصول اخلاقی افتادهاند؟
در مقابل، اظهارنظر آقای خداداد عزیزی علیه اصلیترین دشمن کشور، با بزرگنمایی عجیب، هدفمند و جهتدار، به مسئلهای بحرانی تبدیل میشود؛ گویی نه با یک مدیر فوتبالی، بلکه با یک جریان مستقل، مردمی و ریشهدار به نام «تراکتور» طرف هستند.
باشگاه تراکتور با صراحت اعلام میکند، این برخوردهای دوگانه، استانداردهای سلیقهای و سکوتهای معنادار، اتفاقی و تصادفی نیست. وقتی موضوع تراکتور است، تیغ قضاوت تیزتر میشود و این خود گواه روشنی بر وجود دشمنی دیرینه با این باشگاه مردمی است.
ما ضمن حمایت قاطع از مدیر تیم خود، از تمامی نهادهای مسئول میخواهیم بهجای برخوردهای گزینشی، عدالت، شفافیت و قانونمداری را بدون تبعیض برای همه اجرا کنند.