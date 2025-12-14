لیونل مسی بالاخره مقابل هواداران هندی پا به توپ شد

به گزارش ایلنا، لیونل مسی در استادیوم سالت لیک کلکته تنها 20 دقیقه در زمین حضور داشت که این مدت کوتاه باعث نارضایتی هواداران شد و برخی از آن‌ها اقدام به خراب کردن صندلی‌ها و پرتاب اشیاء به زمین کردند. اما مسی در مرحله دوم سفرش به حیدرآباد توانست به طور کامل در مقابل هوادارانش بازی کند.

مسی صبح روز شنبه به کلکته رسید و هزاران هوادار برای استقبال از این اسطوره فوتبال در فرودگاه حاضر شدند. کاپیتان اینتر میامی با هم‌تیمی‌هایش، لوئیس سوارز و رودریگو دی‌پل، در میان شور و هیجان فراوان به هتل رفتند.

این شور و شوق در میان هواداران از صبح زود قابل مشاهده بود و نزدیک به 85 هزار نفر به استادیوم سالت لیک آمده بودند تا بازیکن محبوب خود را ببینند. با این حال، حضور مسی در استادیوم به دلیل نگرانی‌های امنیتی به سرعت خاتمه یافت و بازیکنان به سرعت از محل خارج شدند.

هزاران هوادار در استادیوم به سختی توانستند چهره مسی را در این مدت کوتاه ببینند که باعث نارضایتی آن‌ها شد. برخی از هواداران صندلی‌ها را خراب کرده و به زمین پرتاب کردند و ویدیوهایی از خبرگزاری هندی ANI نشان داد که هواداران بر روی دیواری رفته و اشیاء را به زمین پرتاب می‌کنند. ساتادرو دوتا، سازمان‌دهنده اصلی این رویداد، به دلیل مدیریت نادرست در پی این آشفتگی در استادیوم بازداشت شد و ماماتا بنرجی، وزیر ایالت بنگال غربی، دستور تحقیقات سطح بالا را صادر کرد.

مسی که به عنوان بخشی از تور "GOAT Tour 2025" به هند سفر کرده، قرار بود به حیدرآباد برود و سپس به بمبئی و پایتخت ملی، دهلی، سفر کند. در حیدرآباد، مسی با استقبال پرشور تماشاگران در استادیوم بین‌المللی راجیوان گاندی مواجه شد. در این مکان، مسی بالاخره به توپ فوتبال برخورد کرد و به همراه سوارز و دی‌پائول چند پاس به یکدیگر دادند. آن‌ها همچنین با چند بازیکن جوان فوتبال از ایالت تلنگانا و وزیر ایالت، ریوانت ردی، همراه شدند.

در پایان این رویداد در حیدرآباد، مسی میکروفن را به دست گرفت و به جمعیت پرشور حاضر در محل گفت:"برای تمام محبت‌هایتان بسیار متشکرم. برای ما افتخاری است که این روزها را در هند با شما سپری کنیم و واقعاً از شما سپاسگزارم. بسیار ممنونم."

دی‌پل و سوارز نیز از سفر به هند ابراز خوشحالی کردند و دی‌پل افزود:"من خیلی لذت بردم. این شب بسیار خاصی بوده است. از محبت و عشق شما بسیار سپاسگزارم." سوارز نیز گفت: "عصر بخیر، دوستان. از محبت شما متشکرم. یک آغوش بزرگ!"

